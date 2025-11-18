Trước ngày xét xử: Nhìn lại chiêu "thoát xác" né trách nhiệm của hoa hậu Thùy Tiên

Dự kiến ngày 19/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Theo đó, các bị cáo gồm bị đưa ra xét xử gồm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị cáo Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt). Ngoài ra, còn có 2 bị cáo Lê Thành Công (là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (là giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt).

Các bị cáo bị truy tố về tội "lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Công ty CER đăng ký lần đầu năm 2024 tại TP HCM, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, sau đó nâng lên 15 tỷ đồng. Trong 6 cổ đông cùng sáng lập, góp vốn mở công ty có Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.

Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng phần trăm lợi nhuận khi thấy kẹo Kera bán chạy

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng tháng 7/2024 Quang Linh và Hằng Du Mục đều là KOL (người có uy tín, ảnh hưởng, nổi tiếng trên mạng xã hội) cùng một số người bàn bạc, thống nhất ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Những người này cùng thống nhất lấy tên công ty là Chị Em Rọt và tiến hành làm thủ tục thành lập công ty.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream bán kẹo Kera - Ảnh: cắt từ video

Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời Công đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn cùng hoạt động, cáo trạng nêu.

Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam để lấy pháp nhân phân phối sản phẩm kẹo rau củ.

Tuy nhiên do không kịp làm thủ tục thành lập, nên Công ty Chị Em Rọt sử dụng nhóm KOL lấy làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng.

Cả nhóm thống nhất phân chia lợi nhuận dựa trên thỏa thuận góp vốn, trong đó Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt được hưởng 75% lợi nhuận.

Khi làm thủ tục công bố sản phẩm, nhóm "Chị Em Rọt" lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%. Trên nhãn sản phẩm còn có các nội dung quảng cáo kẹo mang lại hiệu quả "khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ".

Tuy nhiên viện kiểm sát xác định nhóm cổ đông của Công ty Chị Em Rọt hoàn toàn không tiến hành giám sát sản xuất, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì.

Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,9%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Nhưng để bán được hàng, Thùy Tiên vẫn cùng Hằng Du Mục, Quang Linh vẽ ra kịch bản quảng cáo sai sự thật, tung ra hàng loạt video, livestream trên mạng xã hội dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Ngày 12/12/2024, buổi livestream đầu tiên của cả ba KOL trên bùng nổ với hơn 2.800 đơn hàng, 400 triệu đồng doanh thu chỉ trong vài giờ. Nhận thấy có mức tiêu thụ tốt, lợi nhuận cao, nhóm CER tiếp tục dàn dựng những lời quảng cáo trên mây để thổi phồng công dụng của kẹo Kera.

Nhận thấy có lợi nhuận cao, hoa hậu Thùy Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận lên 5-10%. Kết quả, nhóm "Chị Em Rọt" đã đồng ý nâng mức chia lợi nhuận với nàng hậu này lên 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công cùng Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm sai sự thật thể hiện như Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tự nhiên, thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGap; có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt... Trong đó, Phạm Quang Linh phát ngôn "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng...

Trên thực tế, Công ty Asia chỉ mua sẵn các loại bột, chất phụ gia để sản xuất. Hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ 0,61-0,75% (theo công bố 28,13%); sử dụng chất Sorbitol 70%, đường cát Sacharose để thay thế Stevia (chiết xuất từ lá cỏ ngọt)... Trong đó, Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng phụ gây tiêu chảy và đau bụng...

Với sự quảng bá rầm rộ, tính đến tháng 3.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp.

Nhờ Công ty Sen Vàng ký khống hợp đồng để phủ nhận vai trò cổ đông

Cũng theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại từ kết luận điều tra, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình thực hiện, Tiên trực tiếp tham gia các nhóm trong đó có bị can Lê Thành Công và các thành viên trong Công ty Chị Em Rọt để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình, thuê các KOL khác giới thiệu và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân sự hỗ trợ để phát triển sản phẩm kẹo Kera.

Xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera. Tiên chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng...

Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau... nhưng vẫn trực tiếp phát ngôn: "Công dụng chính của Kera là bổ sung chất xơ; Một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường"... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Cá nhân Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua Tiktok, thu được số tiền 6,8 triệu đồng, do bán được 11.724 hộp kẹo Kera.

Đến cuối tháng 2-2025, mạng xã hội xuất hiện các thông tin tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera.

Để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3/2025, Thùy Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký khống hợp đồng dịch vụ đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông, sở hữu sản phẩm kẹo Kera. Điều này thể hiện về mặt truyền thông Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình điều tra, Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỉ đồng để góp phần khắc phục hậu quả.