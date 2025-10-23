Cận cảnh tin nhắn của 1 ca lừa đảo cực tinh vi nhắm vào người phụ nữ sinh năm 1964 ở Phú Thọ

Khoảng 10h00’ ngày 18/10, Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng VPBank - Chi nhánh Sông Đà đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại 90 triệu đồng.

Trước đó, bà B. T. S (sinh năm 1964, trú tại tổ 16, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo từ một tài khoản tự xưng là “Gen. Berton Omar”, thông báo rằng cháu của bà đang sinh sống ở nước ngoài “vi phạm pháp luật tại nước sở tại” và yêu cầu bà chuyển gấp 90 triệu đồng để “giải quyết vụ việc”.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Do lo lắng cho người thân, bà S đã đến Ngân hàng VPBank - Chi nhánh Sông Đà để thực hiện giao dịch. Trong quá trình này, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà có biểu hiện bất thường, lo lắng, nên đã kịp thời báo cho Công an phường Hòa Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình đã nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc, phối hợp cùng ngân hàng xác minh, tuyên truyền và giải thích cho bà S hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ đó, bà đã kịp thời dừng giao dịch, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết về công nghệ của người cao tuổi để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng thao túng tâm lý nạn nhân, đánh vào tâm lý sợ hãi, lo lắng khi nghe nhắc đến cơ quan pháp luật hoặc người thân gặp nạn, từ đó khiến nạn nhân mất cảnh giác và chuyển tiền theo yêu cầu.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng hay chuyển tiền cho các tài khoản lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người tự xưng là cán bộ cơ quan pháp luật, người nước ngoài hoặc người thân ở nước ngoài yêu cầu hỗ trợ tài chính, chuyển tiền để “giải quyết công việc”.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.