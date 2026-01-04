Cận cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đang vận hành
Sau khi Chính phủ công bố thành lập, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) bước vào giai đoạn vận hành khởi động theo lộ trình. Dự kiến, trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN khai trương vào ngày 9/1 tới đây.
Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 300ha, với 5 vị trí ở phường An Hải và phường Hải Châu. Ảnh: Giang Thanh.
5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A* với diện tích 6,17ha thuộc phường An Hải; tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 (diện tích 0,12ha); Khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước (diện tích 9,7ha); Khu đất dọc đường Như Nguyệt - Xuân Diệu (diện tích 1,98ha) và Khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành (khoảng 282ha).
Hiện trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN được đặt tại khối nhà ICT 1 (tầng 1 và tầng 5) thuộc Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
Theo ghi nhận, trụ sở đã được hoàn thiện và các nhân sự của VIFC-DN đang tập trung làm việc ở đây từ sau khi có quyết định công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
Khu trụ sở này có diện tích khoảng 4.000m2, đảm bảo đầy đủ điều kiện về hạ tầng internet, 5G, hệ thống dữ liệu, máy chủ…
Được biết, đây là trụ sở làm việc trong giai đoạn đầu của Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng. Trong giai đoạn tiếp theo, khi tòa nhà 20 tầng của Khu Công viên phần mềm số 2 được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ chuyển sang làm việc ở đây.
Theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng, trọng tâm của giai đoạn hiện nay là tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy trình cấp phép, đăng ký thành viên và vận hành cơ chế một cửa tích hợp theo chuẩn quốc tế. Các công việc này đang được tiến hành khẩn trương.
“Trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN đặt ở Khu Công viên phần mềm số 2 dự kiến khai trương vào ngày 9/1 tới đây, kết hợp cùng các sự kiện quan trọng đầu năm 2026 của TP. Đà Nẵng như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Sự kiện Gặp gỡ Đà Nẵng…”, ông Đức nói.
Được biết, trong giai đoạn 2026-2027, Đà Nẵng sẽ tập trung xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm Tài chính tại các khu đất sạch đã được quy hoạch với diện tích hơn 18ha.
Thời gian qua, địa phương cũng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo để chuẩn bị nền tảng về hạ tầng viễn thông 5G, hạ tầng vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu…, tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và fintech.
Các lĩnh vực, định hướng ưu tiên phát triển tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng gồm: Tài chính xanh - ESG; Fintech và Đổi mới sáng tạo; Quỹ đầu tư - quản lý tài sản; Thị trường hàng hóa và phái sinh; Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp; Thử nghiệm tài sản số, thanh toán số, mô hình tài chính mới...
Hiện, đã có 10 tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước là thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng cũng đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm, trong số này, có các “ông lớn” như: Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, Frankfurt Main Finance…
Theo Thanh Giang
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-tai-da-nang-dang-van-hanh-post1809804.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM