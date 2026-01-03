Lộ diện chủ đầu tư dự án khu chung cư hơn 12.800 tỷ đồng, có tòa tháp cao 55 tầng tại Gia Lai

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định vừa trúng đấu giá Dự án khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch tại phường Quy Nhơn Nam, với số tiền hơn 1.241 tỷ đồng, cao hơn gần 50 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Khu đất thực hiện dự án rộng 3,16 ha, trước đây là cơ sở của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và du lịch. Điểm nhấn là tòa tháp cao 55 tầng, trong đó khối đế bố trí không gian thương mại - dịch vụ, phía trên là hơn 2.700 căn hộ, phục vụ khoảng 7.400 người. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ thuộc nhóm cao nhất tại Gia Lai.

Ngoài tòa tháp chính, dự án còn có hai tòa nhà cao tối đa 45 tầng, bố trí căn hộ lưu trú cùng các khu thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch. Tổng chi phí xây dựng, không bao gồm tiền sử dụng đất, ước hơn 11.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong vòng bốn năm kể từ khi được giao đất.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định được thành lập năm 2002, vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện cũng triển khai dự án căn hộ Quy Nhơn Seaview trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, gồm hai tòa tháp cao 45 tầng.

Tâm Nguyên