‘Căn cứ’ tỷ đô của đại gia Vũ Văn Tiền tại tỉnh Hưng Yên mới và tuyến cao tốc 20.000 tỷ rút ngắn thời gian thi công còn 1/2

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco đã đầu tư hàng tỷ USD vào mảnh đất Thái Bình (nay là một phần của tỉnh Hưng Yên), quê hương của ông. Các dự án của Geleximco trải dài ở các lĩnh vực như ô tô, khu công nghiệp, cao tốc, dịch vụ du lịch.

Trọng tâm trong kế hoạch đầu tư của Geleximco là 2 dự án nhà máy ô tô tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD tham vọng biến Thái Bình thành trung tâm sản xuất ô tô lớn của miền Bắc.

Vào tháng 4/2024, Tập đoàn Geleximco và thương hiệu Omoda & Jaecoo (thuộc Tập đoàn Chery Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hợp đồng liên doanh. Theo kế hoạch, hai bên sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy tại Việt Nam với công suất 200.000 xe/năm, để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo.

Bên cạnh đó, nhà máy còn sản xuất các linh kiện, phụ tùng ô tô cung cấp cho nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô và các đối tác hướng tới việc xuất khẩu.

Nhà máy sản xuất xe ô tô này được xây dựng tại KCN Hưng Phú. Việc xây dựng nhà máy sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào quý 1/2026. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy này dự kiến lên tới hơn 800 triệu USD, tương đương khoảng 20.000 tỷ đồng.

Nhà máy sản xuất phụ tùng (400 triệu USD): Tháng 2/2025, Tập đoàn Geleximco và Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Nguyên Tín Liễu Châu, Quảng Tây cùng Công ty TNHH Công nghệ Bách Tấn Quảng Tây đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác dự án xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô.

Mục tiêu của dự án là thành lập công ty liên doanh cung cấp phụ tùng cho các nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc triển khai các hoạt động thương mại đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng nhà máy tại tỉnh Thái Bình cũ.

Theo kế hoạch, dự án cần diện tích đất hơn 200ha, dự kiến được xây dựng vào năm 2026 và đi vào sản xuất vào tháng 10/2027. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 400 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng). Số lao động trực tiếp ước tính từ 2.000 đến 3.000 người.

Nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Việt Nam (VAP): Năm 1996, Geleximco đã hợp tác, liên doanh với các đối tác Nhật bản, Thái lan thành lập Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Việt Nam (VAP), xây dựng nhà máy tại xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn đầu tư 90 triệu USD.﻿

Đây là một trong những mô hình hợp tác thành công đầu tiên giữa Việt Nam với nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô xe máy tại Việt Nam.

KCN Hưng Phú (2.000 tỷ đồng) nơi Geleximco đặt ﻿nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô được biết có quy mô quy hoạch 350ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú, công ty con của Geleximco làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở chuyên gia và người lao động rộng 2,5-3 ha dành cho 7.800 người dự kiến được bố trí tại khu dân cư quy hoạch mới tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Tập đoàn Geleximco đầu tư dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (cao tốc CT.08) có tổng chiều dài 117 km và đi qua các tỉnh Vùng duyên hải Bắc Bộ.﻿

Đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có tổng mức đầu tư (bao gồm cả lãi vay) gần 20.000 tỷ đồng, với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, nền đường rộng 24,75 m; đoạn tuyến có chiều dài khoảng 60,9 km, trong đó đoạn qua tỉnh Nam Định dài 27,6 km và đoạn qua tỉnh Thái Bình dài khoảng 33,3 km.﻿

Tập đoàn Geleximco cùng liên danh là chủ đầu tư (Liên danh Geleximco - Vinaconex - Phuong Thanh Tranconsin - Naso CO - Hoang Cau IIC).



Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco cho biết theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Như vậy, sẽ rút được gần 1/2 thời gian thi công so với thời gian thi công theo Hợp đồng BOT đã ký.﻿

Thái Bình Dream

Trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, Geleximco sở hữu khách sạn

, một trong những khách sạn đầu tiên tại Thái Bình cũ, tọa lạc tại địa chỉ 355 Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo. Thái Bình Dream có diện tích 6.300m² bao gồm 2 khu: Khu khách sạn 11 tầng với 160 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao; Khu trung tâm thương mại gồm 5 tầng với một siêu thị, hệ thống cửa hàng và văn phòng cho thuê.

Tiền Hải Resort

Geleximco cũng sở hữu khu nghỉ dưỡng Tiền Hải Resort ﻿ với diện tích 6.400m2. Tiền Hải Resort gồm các hạng mục chính: Hồ nước, Nhà chính, Nhà hội trường, Đồi tùng và các công trình cảnh quan như vườn cây, nhà bát giác, cầu và đường dạo cảnh quan, thác nước, bể cá Koi…