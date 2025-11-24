Căn hộ 130m2 được lấy cảm hứng từ những nếp gấp của gỗ

Lấy cảm hứng từ những “nếp gấp” của gỗ, bắt đầu không gian là nền gỗ xương cá cùng đường cong dẫn qua góc bếp, tạo cảm giác liền mạnh của không gian ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trước khi được cải tạo, khu bếp được bao bọc xung quanh là một hành lang hẹp, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống của căn hộ. Từ không gian kín, KTS bỏ bức tường ngăn cách và tái cấu trúc toàn bộ layout để khu bếp trở thành trung tâm. Toàn bộ góc bếp và bàn ăn chính là “trái tim” kết nối của các khoảng không với nhau, nơi màu sắc cùng ánh sáng chuyển động.

Từ một phòng ngủ nhỏ trong layout cũ, KTS biến nơi đây thành một phòng đa năng. Nếu bố cục trước kia tách biệt và cố định, thì giờ đây, căn phòng này vận hành theo nhịp sống của gia chủ. Nơi này như một thư viện thu nhỏ vừa có thể làm việc vào buổi sáng sớm, trưa thành nơi đọc sách và đan len cho mẹ và đón chào buổi tối bằng những câu chuyện hằng ngày của hai mẹ con.

Phòng ngủ master được mở rộng diện tích sử dụng, mang lại cảm giác thoáng đãng và liền mạch hơn trước. Toàn bộ hệ tủ, giường và bàn được KTS thiết kế lại với tông gỗ chủ đạo, hòa cùng mảng tường vàng be phủ khắp đầu giường, tạo nên không khí ấm áp và an yên cho gia chủ.

Phòng tắm Master được bố trí liền kề trong không gian này, sự khéo qua mảng tường màu sắc được chúng mình tận dụng tinh tế giữa 2 gam màu vàng đất và trắng giúp toàn bộ không gian khu vực phòng tắm vừa tươi sáng, sinh động tất cả đều được hòa quyện trong tinh thần Mid - Century Modern.

Nơi lưu giữ những khoảng ký ức của mẹ, được gói gọn trong căn phòng ngủ. Vẫn là tông màu gỗ chủ đạo nhưng điểm khác biệt nằm ở mảng tường sơn màu xanh olive cùng lớp gạch ốp lát màu rêu nhạt chạy dọc từng mảng tường. Vừa đậm chất xưa cũ nhưng vẫn khiến không gian như được phủ một lớp ký ức dịu dàng của mẹ.