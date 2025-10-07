Căn hộ đô thị sân bay gia tăng sức hút cho bất động sản Cần Thơ

Cần Thơ và sức hút dân số trẻ, hạ tầng đồng bộ

Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2025 của Bộ Xây dựng cho thấy, giá chung cư tại TP.HCM đạt trung bình 89 triệu đồng/m2, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng cao nhất trong gần một thập kỷ.

Các chuyên gia nhận định, mặt bằng giá khó có khả năng hạ nhiệt ngay cả sau khi mở rộng địa giới hành chính. Điều này khiến dòng vốn đầu tư bắt đầu có xu hướng dịch chuyển sang những thị trường còn dư địa phát triển, trong đó Thành phố Cần Thơ được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), Cần Thơ dù giữ vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 4 triệu dân sau sáp nhập, vẫn có mặt bằng giá thấp hơn so với TP.HCM, Tây Ninh hay một số tỉnh Nam Trung Bộ.

Giai đoạn 2015-2020, khi nhiều địa phương đã trải qua các cơn sốt đất, thị trường Cần Thơ mới chỉ ở giai đoạn khởi phát. Chính độ trễ này lại mở ra dư địa tăng trưởng trung - dài hạn cho Tây Đô, nhờ lợi thế dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Quy hoạch bài bản và pháp lý vững chắc tăng sức hút của Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Thống kê cho thấy tỷ lệ đô thị hóa của Cần Thơ hiện đạt khoảng 75%, thấp hơn so với TP.HCM (~85%) hay Đà Nẵng (~80%), phản ánh tiềm năng mở rộng đô thị còn lớn, hứa hẹn tiềm năng thu hút thêm dòng vốn đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) dự báo, nguồn cung bất động sản toàn miền Tây năm 2025 đạt khoảng 20.000 sản phẩm, phần lớn tập trung tại Long An (cũ) và Cần Thơ. Giá bán trung bình tại Cần Thơ dự kiến tăng 5-8% so với năm ngoái, riêng các khu vực Cái Răng, Bình Thủy và dọc Nam Sông Hậu có thể tăng trên 10%.

Nhờ mặt bằng giá còn mềm, chưa xuất hiện "sốt ảo" như một số khu vực, bất động sản tại Cần Thơ được đánh giá vẫn duy trì sức hút dài hạn, nhất là với sản phẩm tại các khu vực trung tâm. Trong đó, nổi bật tại khu vực Bình Thủy là dự án căn hộ cao cấp Stella Icon được xây dựng vị trí trung tâm Khu đô thị sân bay KITA Airport City - khu đô thị TOD duy nhất tại Tây Nam Bộ, đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực nhờ tiến độ thi công nhanh, pháp lý minh bạch và giải pháp thiết kế vượt trội.

Lợi thế đầu tiên tạo nên sức hút của Stella Icon chính là vị trí chỉ cách sân bay quốc tế Cần Thơ 3 km. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hay tuyến vành đai phía Tây, Stella Icon nổi bật khi vừa ở trung tâm thành phố, vừa tiếp cận trực tiếp các trục kết nối trọng điểm. Vị trí này không chỉ gia tăng sự thuận tiện cho cư dân, mà còn mở rộng tiềm năng cho thuê, thu hút giới chuyên gia, doanh nhân thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không.

Bên cạnh lợi thế vị trí, Stella Icon còn ghi điểm nhờ pháp lý hoàn thiện. Toàn bộ 309 sản phẩm đã được cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai từ tháng 5/2025, đảm bảo đầy đủ điều kiện về quy hoạch, thiết kế và xây dựng. Song song đó, đến đầu tháng 10, công trình đã thi công đến tầng 4 - tầng bố trí tiện ích nội khu gồm hồ bơi, phòng gym & yoga, khu vui chơi trẻ em, cafeteria... Pháp lý vững vàng kết hợp tốc độ thi công nhanh chính là "bảo chứng kép" vừa đảm bảo tính thanh khoản, vừa yên tâm về tiến độ bàn giao.

Là dự án căn hộ cao cấp trung tâm khu đô thị sân bay KITA Airport City hơn 154 héc ta, Stella Icon mang đến trải nghiệm sống cân bằng đáng mơ ước khi thừa hưởng hệ thống công viên, hồ nước cảnh quan, quảng trường cùng hơn 10.000 cây xanh. Ngoài ra, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, y tế, trung tâm thương mại trong bán kính gần, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi và tận hưởng thiên nhiên chỉ vài phút di chuyển. Không chỉ là nơi an cư, dự án còn kiến tạo cộng đồng văn minh, hiện đại và bền vững giữa lòng Tây Đô.

Hiện chủ đầu tư KITA Group dành chương trình ưu đãi đặc biệt dành nhà đầu tư: chỉ từ 239 triệu đồng ký hợp đồng mua bán là sở hữu ngay đi kèm với tiến độ thanh toán nhẹ nhàng từ 7,9 triệu đồng/tháng, hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc đến khi nhận nhà, cùng chiết khấu lên đến 12%. Đây là cơ hội để cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực tiếp cận sản phẩm cao cấp ngay tại trung tâm thành phố, trong một dự án sở hữu đầy đủ tiềm năng tăng trưởng và giá trị an cư dài hạn.