Căn hộ hạng sang Landmark 35: Khi thị trường Hạ Long đón làn sóng mới

15-11-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Thị trường căn hộ Hạ Long đang dần hồi phục với những tín hiệu tích cực về dòng vốn và nhu cầu an cư. Landmark 35, dự án hợp tác giữa IGGHALONG và Global Invest, nổi lên như một điểm sáng cuối năm, hướng đến những cư dân tìm kiếm không gian sống hạng sang, hiện đại và đầy đủ tiện ích ngay giữa lòng Quảng Ninh.

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản Hạ Long đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét trong quý IV/2025. Hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ, du lịch phục hồi mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư quay trở lại, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là "điểm đến vàng" của thị trường phía Bắc.

Nhiều chủ đầu tư lớn tận dụng thời điểm thuận lợi của thị trường để giới thiệu dự án mới. Các dự án căn hộ hướng tới nhu cầu ở thực, kinh doanh và khai thác du lịch, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư, đặc biệt là những người quan tâm tới tài sản sinh lời lâu dài tại Hạ Long.

Trong bối cảnh đó, Liên danh IGGHALONG và Global Invest chính thức ra mắt Landmark 35 - siêu phẩm căn hộ cao tầng hướng đến nhu cầu ở thực của người dân Hạ Long. Dự án này được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống đẳng cấp, góp phần nâng tầm chất lượng đô thị giữa lòng phố di sản.

Landmark 35 tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, quỹ đất trung tâm Hòn Gai còn hiếm hoi, kết nối thuận tiện với các tiện ích ngoại khu trong vòng 5–10 phút di chuyển. Dự án xây dựng bằng phong cách Versace cao cấp, thể hiện chất sống hạng sang dành cho cư dân Hạ Long. Mỗi căn hộ được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng ra vịnh Hạ Long, đồng thời ứng dụng các tiện ích thông minh nhằm mang đến trải nghiệm sống hiện đại và thoải mái.

Ngoài ra, Landmark 35 mang đến chuỗi tiện ích nội khu luxury độc bản, kiến tạo môi trường sống sang trọng và đầy đủ tiện ích cho cư dân. Hơn hết, chủ đầu tư nhấn mạnh quản lý vận hành chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn sống cao và duy trì giá trị lâu dài của dự án.

Với uy tín và tâm huyết của hai chủ đầu tư, Landmark 35 được kỳ vọng trở thành điểm sáng cuối năm trên thị trường căn hộ, mở ra cơ hội cho những ai tìm kiếm không gian sống sang trọng, hiện đại và tiện nghi. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư thực tại Quảng Ninh mà còn góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, tạo thêm lựa chọn chất lượng cho cộng đồng cư dân hiện đại.

bất động sản

