Căn hộ Khải Hoàn Prime hút khách với chính sách thanh toán 20% nhận nhà

Trong bối cảnh thị trường căn hộ TP.HCM liên tục thiết lập những mặt bằng giá mới, Khải Hoàn Prime – dự án căn hộ ven sông tọa lạc trên trục đường Lê Văn Lương đang ghi nhận sự quan tâm của đông đảo người mua nhà với mức giá dưới 70 triệu đồng/m2.

Mức giá trên thấp hơn đáng kể so với giá trung bình toàn thị trường 90 triệu đồng/m2 theo báo cáo của Savills. Trong khi đó, khu vực quận 7 cũ có mức giá phổ biến là 77,9 triệu đồng/m2, các dự án tại khu Đông với giá dao động từ 119 – 250 triệu đồng/m2 và thậm chí các khu trung tâm chạm ngưỡng 200 – 500 triệu đồng/m2 (Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn).

Đáng chú ý, Khải Hoàn Prime chỉ cách KĐT Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút di chuyển. Trong khi giá căn hộ tại Phú Mỹ Hưng phổ biến từ 93 – 130 triệu đồng/m2, thì với mức giá dưới 70 triệu đồng/m2 của Khải Hoàn Prime đang được lòng nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Ghi nhận từ các sự kiện giới thiệu trước đó, dự án luôn thu hút lượng lớn khách hàng tham dự với tỷ lệ hấp thụ cao. Chia sẻ với phóng viên, chị Thắm – khách hàng đã chọn căn hộ 2PN trong đợt trước của Khải Hoàn Prime cho hay: "Thật ra lúc đầu tôi cũng khá lăn tăn về mức giá này, nên cũng còn do dự. Tuy nhiên, sau khi đi đến thăm nhà mẫu 2 lần và 1 lần đến công trường xây dựng thì tôi bàn với chồng xuống tiền luôn. Tiện ích rất phong phú, phù hợp cho các cháu nhà tôi, quan trọng là tiến độ xây dựng đang rất nhanh, gia đình tôi cảm thấy an tâm."

Khải Hoàn Prime thu hút khách hàng với mức giá cạnh tranh

Cũng có rất nhiều khách hàng sẵn sàng chi trả số tiền lớn hơn để sở hữu những căn hộ trong bộ sưu tập giới hạn của Khải Hoàn Prime nhằm có thêm sân vườn trên cao, có thêm khoảng không thư giãn gần hơn với thiên nhiên chuẩn gu tận hưởng của những chủ nhân sành điệu.

Được biết Khải Hoàn Prime thuộc top các dự án có mật độ xây dựng thấp nhất TP.HCM với chỉ 21%. Phần lớn diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và hệ tiện ích chuẩn resort như hồ bơi muối khoáng điện phân, quảng trường ánh sáng hơn 1000m2, Clubhouse đa năng rộng 3000m2, đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, BBQ Riverside… ngay trong lòng dự án.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị hấp dẫn nhờ lực đẩy hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD đang được triển khai như cầu Thủ Thiêm 4 nối Quận 7 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tuyến Metro số 4 kéo dài từ Hóc Môn đến cảng Hiệp Phước, tuyến metro Quận 7 – Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành chuẩn bị thông xe, hay việc nâng cấp mở rộng tuyến Lê Văn Lương thành đại lộ 40m. Trong 1-2 năm tới, hạ tầng khu vực vẫn phát triển mạnh thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng bền vững.

Hạ tầng khu Nam không ngừng phát triển

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, khu Nam TP.HCM hiện đang ở giai đoạn "chín muồi" khi hạ tầng đã định hình đồng bộ, khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện, nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nghịch lý đang diễn ra là nguồn cung căn hộ mới lại chưa đáp ứng kịp với sức cầu ngày càng lớn.

Khải Hoàn Prime cũng là dự án hiếm hoi trên đường Lê Văn Lương ra mắt giỏ hàng 100% căn hộ view sông sẵn sàng ký HĐMB vào quý 4/2025. Theo ghi nhận, dự án cũng đang trong quá trình thi công tăng tốc ngày đêm để kịp bàn giao đến khách hàng vào quý 1/2027, khẳng định cam kết rõ ràng của chủ đầu tư về pháp lý giúp củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Với lợi thế về vị trí và mức giá cạnh tranh, Khải Hoàn Prime đang tạo ra sức hút nhất định trên thị trường. Đây cũng được xem là thời điểm phù hợp để khách hàng và nhà đầu tư cân nhắc, trước khi mặt bằng giá mới có thể được thiết lập sau giai đoạn ký HĐMB.