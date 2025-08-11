Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư

Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tiềm năng tăng giá vượt trội

Thị trường bất động sản Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô cùng làn sóng dịch chuyển đầu tư. Theo báo cáo từ Savills Việt Nam, giá đất nền tại các khu vực phía Bắc Hải Phòng như Thủy Nguyên, An Dương đã tăng 25 - 35% chỉ trong vòng 18 tháng. Những khu vực gần tuyến giao thông trọng điểm như Kiến An cũng đã bước đầu ghi nhận lượng giao dịch tăng giá gấp 1-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tọa lạc mặt tiền đại lộ Bùi Viện, phường Kiến An, dự án nằm trong trái tim tuyến Vành Đai 2 - tuyến giao thông chiến lược kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm đô thị. Vành Đai 2 có tổng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại Hải Phòng trong 5 năm trở lại đây đã đạt trên 45.000 tỷ đồng, tạo nên những "mạch máu vàng" kết nối thành phố với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, từ đó, tạo động lực kép để The Zenith Hải Phòng nâng tầm giá trị và mang đến cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng sở hữu.

Đặc biệt, sau sáp nhập, diện tích, dân số và quy mô kinh tế Hải Phòng tăng gấp rưỡi, tạo ra sức bật mới về nhu cầu phát triển nhà ở. Bên cạnh dân địa phương, các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài cũng tìm kiếm chốn an cư đẳng cấp tại Hải Phòng để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày với không khí trong lành và nhịp sống cân bằng hơn. Song song đó, các nhà đầu tư miền Bắc cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng đầu tư, nhận định Hải Phòng sẽ tái hiện câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ như Đà Nẵng hay TP.HCM, đặc biệt khi thành phố đang có tốc độ phát triển kinh tế top đầu cả nước.Điều này khiến 508 căn hộ của The Zenith Hải Phòng trở thành nguồn cung quý hiếm giữa làn sóng gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ.

Tối ưu hóa cơ hội đầu tư với cơ cấu sản phẩm đa dạng

Dự án The Zenith Hải Phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, cung cấp đầy đủ các loại hình sản phẩm cho khách hàng, từ căn hộ 1PN diện tích 42,8 - 50,9m² phù hợp với khách hàng trẻ, đến căn hộ 2PN với diện tích 64 - 79,8m² - phân khúc được ưa chuộng nhất tại thị trường Hải Phòng.

Đặc biệt, các sản phẩm cao cấp như căn hộ 3PN diện tích 79,9 - 87,9m², căn Dual Key 87,9m² và căn Duplex 117,1 - 118,5m² mang đến những trải nghiệm sống hoàn toàn mới lạ tại Hải Phòng. Căn hộ Dual Key cho phép chủ sở hữu linh hoạt sử dụng không gian vừa ở vừa kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, căn Duplex với thiết kế thông tầng và tầm view 180 độ tạo nên chuẩn sống penthouse giữa lòng thành phố cảng.

The Zenith Hải Phòng nằm ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện – tâm điểm phát triển mới của quận Kiến An

Dự án đang được giới thiệu với mức giá bán từ 2,3 tỷ/ căn 2PN/ 2WC, đã bao gồm VAT. Khách hàng thanh toán theo tiến độ thường hoặc thanh toán sớm được chiết khấu ngay 6,5%; khi thanh toán trước hạn, sẽ được chiết khấu thêm theo công thức dòng tiền với lãi suất quy đổi 11%/năm. Với sự đồng hành từ ngân hàng VPBank, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và được ân hạn nợ gốc đến 18 tháng.

Đặc biệt, với gói vay ưu đãi từ ngân hàng VietinBank, khách hàng không chỉ được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng, mà còn được chiết khấu thêm 1,5% trên giá bán đã bao gồm VAT và phí bảo trì, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng hoặc tối đa 36 tháng nếu dưới 35 tuổi.

Không gian sống hiện đại, linh hoạt tại căn hộ 2PN – nâng tầm trải nghiệm sống tại phố cảng

The Zenith Hải Phòng đang mở ra cơ hội đầu tư hiếm có trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Sự khan hiếm về số lượng kết hợp với đa dạng sản phẩm và vị trí chiến lược tạo nên công thức hoàn hảo cho một khoản đầu tư sinh lời bền vững tại thành phố cảng đang thức giấc.