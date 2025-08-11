Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư

11-08-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư

Với quy mô giới hạn chỉ 508 căn hộ cùng đầy đủ tiện ích tích hợp “all-in-one”, The Zenith Hải Phòng trở thành điểm đến khi làn sóng đầu tư đang đổ dồn về Hải Phòng - thành phố có GRDP tăng 11,2% - cao nhất cả nước.

Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tiềm năng tăng giá vượt trội

Thị trường bất động sản Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô cùng làn sóng dịch chuyển đầu tư. Theo báo cáo từ Savills Việt Nam, giá đất nền tại các khu vực phía Bắc Hải Phòng như Thủy Nguyên, An Dương đã tăng 25 - 35% chỉ trong vòng 18 tháng. Những khu vực gần tuyến giao thông trọng điểm như Kiến An cũng đã bước đầu ghi nhận lượng giao dịch tăng giá gấp 1-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tọa lạc mặt tiền đại lộ Bùi Viện, phường Kiến An, dự án nằm trong trái tim tuyến Vành Đai 2 - tuyến giao thông chiến lược kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm đô thị. Vành Đai 2 có tổng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại Hải Phòng trong 5 năm trở lại đây đã đạt trên 45.000 tỷ đồng, tạo nên những "mạch máu vàng" kết nối thành phố với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, từ đó, tạo động lực kép để The Zenith Hải Phòng nâng tầm giá trị và mang đến cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng sở hữu.

Đặc biệt, sau sáp nhập, diện tích, dân số và quy mô kinh tế Hải Phòng tăng gấp rưỡi, tạo ra sức bật mới về nhu cầu phát triển nhà ở. Bên cạnh dân địa phương, các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài cũng tìm kiếm chốn an cư đẳng cấp tại Hải Phòng để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày với không khí trong lành và nhịp sống cân bằng hơn. Song song đó, các nhà đầu tư miền Bắc cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng đầu tư, nhận định Hải Phòng sẽ tái hiện câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ như Đà Nẵng hay TP.HCM, đặc biệt khi thành phố đang có tốc độ phát triển kinh tế top đầu cả nước.Điều này khiến 508 căn hộ của The Zenith Hải Phòng trở thành nguồn cung quý hiếm giữa làn sóng gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ.

Tối ưu hóa cơ hội đầu tư với cơ cấu sản phẩm đa dạng

Dự án The Zenith Hải Phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, cung cấp đầy đủ các loại hình sản phẩm cho khách hàng, từ căn hộ 1PN diện tích 42,8 - 50,9m² phù hợp với khách hàng trẻ, đến căn hộ 2PN với diện tích 64 - 79,8m² - phân khúc được ưa chuộng nhất tại thị trường Hải Phòng.

Đặc biệt, các sản phẩm cao cấp như căn hộ 3PN diện tích 79,9 - 87,9m², căn Dual Key 87,9m² và căn Duplex 117,1 - 118,5m² mang đến những trải nghiệm sống hoàn toàn mới lạ tại Hải Phòng. Căn hộ Dual Key cho phép chủ sở hữu linh hoạt sử dụng không gian vừa ở vừa kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, căn Duplex với thiết kế thông tầng và tầm view 180 độ tạo nên chuẩn sống penthouse giữa lòng thành phố cảng.

Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư- Ảnh 1.

The Zenith Hải Phòng nằm ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện – tâm điểm phát triển mới của quận Kiến An

Dự án đang được giới thiệu với mức giá bán từ 2,3 tỷ/ căn 2PN/ 2WC, đã bao gồm VAT. Khách hàng thanh toán theo tiến độ thường hoặc thanh toán sớm được chiết khấu ngay 6,5%; khi thanh toán trước hạn, sẽ được chiết khấu thêm theo công thức dòng tiền với lãi suất quy đổi 11%/năm. Với sự đồng hành từ ngân hàng VPBank, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và được ân hạn nợ gốc đến 18 tháng.

Đặc biệt, với gói vay ưu đãi từ ngân hàng VietinBank, khách hàng không chỉ được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng, mà còn được chiết khấu thêm 1,5% trên giá bán đã bao gồm VAT và phí bảo trì, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng hoặc tối đa 36 tháng nếu dưới 35 tuổi.

Căn hộ liền kề Vành đai 2 - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư- Ảnh 2.

Không gian sống hiện đại, linh hoạt tại căn hộ 2PN – nâng tầm trải nghiệm sống tại phố cảng

The Zenith Hải Phòng đang mở ra cơ hội đầu tư hiếm có trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Sự khan hiếm về số lượng kết hợp với đa dạng sản phẩm và vị trí chiến lược tạo nên công thức hoàn hảo cho một khoản đầu tư sinh lời bền vững tại thành phố cảng đang thức giấc.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vành đai 4 Tp.HCM tổng lực thi công, "dẫn sóng" đầu tư bất động sản ào ào đổ về khu vực này chốt booking

Vành đai 4 Tp.HCM tổng lực thi công, "dẫn sóng" đầu tư bất động sản ào ào đổ về khu vực này chốt booking Nổi bật

Tay to tái xuất, đất nền Đà Nẵng đang đón những đợt "sóng nhỏ" trước khi "sóng lớn" đổ bộ?

Tay to tái xuất, đất nền Đà Nẵng đang đón những đợt "sóng nhỏ" trước khi "sóng lớn" đổ bộ? Nổi bật

Những lý do gây khó khăn khi bán nhà

Những lý do gây khó khăn khi bán nhà

08:07 , 11/08/2025
Giá trị của bất động sản trực diện biển không tính bằng thời gian sở hữu

Giá trị của bất động sản trực diện biển không tính bằng thời gian sở hữu

08:00 , 11/08/2025
Tháo “vòng kim cô mùa vụ”: Du lịch biển miền Bắc tìm thấy công thức tăng trưởng mới

Tháo “vòng kim cô mùa vụ”: Du lịch biển miền Bắc tìm thấy công thức tăng trưởng mới

08:00 , 11/08/2025
Thủ tướng: Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao hơn mặt bằng chung của Hà Nội

Thủ tướng: Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao hơn mặt bằng chung của Hà Nội

07:55 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên