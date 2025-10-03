Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng

03-10-2025 - 08:40 AM | Bất động sản

Căn hộ nhỏ nhưng đầy cá tính với sắc đỏ ấm nóng, dẫn dắt qua từng không gian, cho gia chủ một tổ ấm an trú khác biệt.

Sắc đỏ nổi bật kết hợp cùng gỗ sáng và ánh sáng tự nhiên chan hòa, tạo nên không gian sống đầy nhịp điệu, trẻ trung nhưng vẫn ấm áp.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 1.

Màu đỏ được sử dụng khéo léo và phân bổ hợp lý tại các mảng miếng trên tường, kệ tủ, bàn ghế, nội thất.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 2.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 3.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 4.

Từ không gian khách bếp đến phòng ngủ và phòng làm việc, màu đỏ và gỗ đều xuất hiện xuyên suốt và đồng bộ.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 5.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 6.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 7.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 8.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 9.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 10.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 11.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 12.

Với thiết kế hiện đại, tối giản, đường nét chau chuốt không gian dễ rơi vào cảm giác đơn điệu nhưng nhờ có sắc đỏ ấm áp và nổi bật, căn hộ trở nên có sức sống và tràn đầy năng lượng cho gia chủ trẻ tuổi.

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng- Ảnh 13.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

