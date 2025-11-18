Căn hộ sân vườn Greenera Southmark: Không cần bỏ phố mà vẫn có vườn

Sau cơn sốt "bỏ phố về vườn", vẫn đau đáu những khoảng xanh bình yên

Đã có một thời, khắp nơi trên thế giới – từ Mỹ, châu Âu đến châu Á – rộ lên xu hướng back-to-nature living, hay ở Việt Nam được gọi gần gũi hơn là "bỏ phố về vườn". Đó là sự thôi thúc đến từ khát vọng sống chậm lại, sống gần thiên nhiên hơn của con người hiện đại. Khi cả nhân loại vừa trải qua những tháng ngày bị giam trong bốn bức tường, người ta bắt đầu mơ về những ngôi nhà nhỏ bên triền đồi, những khu vườn xanh mướt và một cuộc sống tự tại, an nhiên.

Trên mạng xã hội, hình ảnh những người trẻ "rẽ lối" khỏi đô thị từng khiến nhiều người hâm mộ và tiếc nuối vì đã không đủ dũng cảm để làm điều tương tự

Thế nhưng chỉ sau vài năm, giấc mơ ấy đã phải đối diện với hiện thực không hề dễ dàng. Khi cuộc sống trở lại bình thường, phần lớn ngành nghề đều yêu cầu hiện diện trực tiếp, "work from home" không còn là lựa chọn lâu dài. Quãng đường 20–30 km mỗi ngày từ nhà vào phố làm việc đủ để bào mòn cảm hứng. Sự mệt mỏi khiến những tán cây và khoảng vườn từng say mê chăm sóc cũng dần mờ nhạt trong mắt người trở về lúc trời đã sập tối. Và với những gia đình có con nhỏ, bài toán giáo dục càng trở nên nan giải: những ngôi trường tốt, cơ hội phát triển đều vẫn tập trung trong nội đô.

Không ít người tiên phong trong trào lưu "bỏ phố" đã phải quay lại thành thị. Chị Ngọc Lan (37 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ thấm thía: "Thật ra tôi đâu phải ghét cuộc sống đô thị mà rời đi. Chỉ là sau dịch, thấy người ta dọn về quê sống giữa vườn cây, mình cũng thèm có một chỗ thoáng đãng, bớt khói bụi, thế là chạy theo. Giờ nghĩ lại mới thấy, đâu cần trốn phố, chỉ cần mang thiên nhiên về gần mình hơn là đủ rồi."

Bởi sâu thẳm trong mỗi người luôn tồn tại nhu cầu kép: vừa được sống giữa thiên nhiên, vừa được tận hưởng sự tiện nghi và sôi động của đời sống đô thị – được mở mắt thấy nắng, chạm tay vào cây lá mà không cần rời xa thành phố. Chính từ mong muốn đó, xu hướng căn hộ sân vườn đã hình thành và ngày càng được ưa chuộng trong những năm gần đây – như một cách dung hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Tại khu vực phía Nam, Greenera Southmark là dự án tiên phong phát triển dòng căn hộ sân vườn, mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Những khoảng vườn riêng mở ra cho cư dân Greenera Southmark một phong cách sống an lành, thư thái ngay trong lòng phố

Greenera Southmark đáp ứng nhu cầu kép "sống giữa phố, mở vườn riêng"

Trong bối cảnh thị trường phía Nam Hà Nội gần như vắng bóng những căn hộ có sân vườn riêng, sự xuất hiện của Greenera Southmark mang đến một làn gió mới – thỏa mãn khao khát sống xanh của cư dân đô thị hiện đại. Dự án ra mắt dòng căn hộ sân vườn 2–3–4 phòng ngủ, với diện tích sân vườn lên tới 15m² – tương đương một phòng ngủ tiêu chuẩn, mở ra một mảnh thiên nhiên riêng giữa tầng không, nơi mỗi gia chủ có thể gieo vào đó một góc bình yên riêng.

Chẳng cần phải là chuyên gia, cư dân cũng có thể tự tay chăm chút cả một khu vườn với những loài cây dễ sống như trầu bà, lan ý, dương xỉ, sen đá hay những khóm hoa theo mùa. Giữa sắc xanh mướt ấy, một góc nhỏ dành cho luống rau thơm hay bụi hương thảo, bạc hà tỏa mùi dịu nhẹ, vừa làm gia vị cho bữa ăn, vừa là liệu pháp thư giãn tự nhiên sau một ngày dài. Cũng có thể đặt thêm một bể cá nhỏ hay tiểu cảnh nước, để tiếng róc rách len vào từng buổi sớm, khiến căn hộ như chạm gần hơn với thiên nhiên thật ngoài kia. Từ khu vườn ấy, cư dân có thể sáng tạo nên góc đọc sách bên nắng sớm, khu thiền nhỏ giữa mùi cỏ lá, hay bàn ăn ngoài trời cho những buổi tiệc thân mật giữa tầng cao – nơi ánh đèn thành phố hoà cùng tiếng cười, biến mỗi khoảnh khắc trở nên thi vị.

Giữa nhịp sống đô thị, khu vườn không chỉ là phần mở rộng của căn hộ, mà là nơi con người tìm lại sự an yên và kết nối với chính mình.

Sân vườn rộng rãi này cũng phản ánh định hướng nhất quán của chủ đầu tư trong việc kiến tạo những căn hộ có diện tích vượt trội trên thị trường: căn 2 phòng ngủ lên tới 88m², 3 phòng ngủ 125m², và 4 phòng ngủ 145m². Trong khi phần lớn thị trường đang thu hẹp diện tích để tối ưu chi phí, Greenera Southmark lại lựa chọn hướng đi ngược dòng – dành không gian cho sự thoáng đãng, riêng tư và trải nghiệm sống chất lượng. Không chỉ sở hữu vườn riêng trên cao, cư dân Greenera Southmark còn được tận hưởng chất xanh lan tỏa từ lõi cảnh quan Harmonia – dòng suối nội khu uốn lượn giữa mảng cây xanh và đường dạo bộ thư giãn. Đây là nơi con người được giao hòa với thiên nhiên, tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng qua những khoảnh khắc bình yên.

Dòng suối Harmonia len lỏi qua từng nhịp sống, mang theo hơi thở an lành của Greenera Southmark

Hiện nay, dự án đang áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn với tổng chiết khấu lên đến 19%, mang đến cơ hội hiếm có để sở hữu không gian sống xanh – an lành – khác biệt giữa trung tâm đô thị phía Nam.