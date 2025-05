Căn hộ Sun Group Cát Bà: Lựa chọn lý tưởng để an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư

Cát Bà đang trở thành trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu miền Bắc. Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, Cát Bà đón hơn 107.000 lượt khách, tăng 35,5% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế chiếm 25%. Trong bối cảnh gia tăng mạnh mẽ lượng khách, Cát Bà cần thêm những sản phẩm lưu trú mang tính biểu tượng, tích hợp tiện ích đồng bộ và linh hoạt trong khai thác vận hành.

Thiết kế căn hộ thông minh, linh hoạt

Được quy hoạch tại vị trí lõi trung tâm Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, The Xanh 2 nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc hiện đại giữa không gian thiên nhiên biển trời khoáng đạt. Hơn 700 căn hộ với 3 dòng sản phẩm chủ đạo: căn hộ studio, căn hộ 1 phòng ngủ +1 và căn hộ hai phòng ngủ, không chỉ sở hữu thiết kế đẹp mắt mà còn ghi điểm nhờ khả năng "đa nhiệm" trong công năng sử dụng.

Sở hữu diện tích hợp lý, căn hộ studio tại tòa The Xanh 2 là lựa chọn hoàn hảo cho khách du lịch cá nhân và các cặp đôi. Không gian mở, thông thoáng, kết nối các khu vực trong cùng một mặt bằng giúp tối ưu diện tích sử dụng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi. Trong khi, nhờ bố cục thông minh, căn hộ 1 phòng ngủ +1 vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết, vừa tạo được không gian sinh hoạt chung ấm cúng.

Còn căn hộ 2 phòng ngủ có thiết kế rộng rãi, tách biệt khu vực sinh hoạt chung và không gian nghỉ ngơi, hướng đến những gia đình đa thế hệ, nhóm du khách cao cấp hoặc nhóm khách cần căn hộ đủ đầy tiện nghi để ở lâu dài. Hai phòng ngủ khép kín giúp đảm bảo sự riêng tư tối đa, trong khi phòng khách – bếp kết nối mở mang lại cảm giác gắn kết và tiện nghi.

Các căn hộ Xanh Sky ghi điểm nhờ thiết kế tối ưu công năng (Ảnh: Ánh Dương)

"Mỗi căn hộ tại đây không chỉ là nơi lưu trú mà còn nuôi dưỡng cảm xúc cho cư dân và du khách giữa thiên nhiên trong lành. Trần cao tới 3,5m mang lại cảm giác thoáng rộng, trong khi ban công rộng 1,2m tạo không gian thư giãn, thu trọn khung cảnh hùng vĩ của vịnh di sản. Hệ cửa kính lớn từ sàn đến trần không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn đưa thiên nhiên vào từng căn nhà", đại diện đơn vị thiết kế chia sẻ.

Nội thất căn hộ tại The Xanh 2 được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, chú trọng sự tối giản, hiện đại nhưng vẫn lưu giữ nét duyên Á Đông qua từng đường nét, chất liệu. Tất cả các căn hộ đều được trang bị nội thất liền tường chất lượng cao, tối ưu công năng sử dụng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Nội thất căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp (Ảnh: Ánh Dương)

Đặc biệt, căn hộ tích hợp hệ thống khóa thông minh, điều khiển bằng QR code và dịch vụ housekeeping chuyên nghiệp, giúp chủ sở hữu dễ dàng chuyển đổi công năng từ căn nhà thứ hai sang cho thuê ngắn hạn, lưu trú dài ngày hoặc kết hợp vận hành dịch vụ Airbnb... Sự linh hoạt trong thiết kế và công năng không chỉ gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững.

Tổ hợp tiện ích "all in one"

The Xanh 2 sở hữu cả hệ sinh thái tiện ích được Sun Group dày công kiến tạo, chiều chuộng từng giác quan của cư dân, du khách. "Thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích hiện đại, đồng bộ của Xanh Island, mỗi bước chân của cư dân The Xanh 2 không chỉ dẫn đến một không gian mới, mà còn mở ra hành trình trải nghiệm đáng mơ ước, nơi thiên nhiên, tiện nghi và cảm xúc đan cài hài hòa" – Đại diện Sun Group nhấn mạnh.

Cư dân The Xanh 2 tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của "Bản giao hưởng Đảo Xanh" (Ảnh: Sun Property)

Điểm đắt giá bậc nhất của các căn hộ tại đây chính là tầm nhìn trực diện bãi tắm Các Bà (Ladies Beach), sân khấu " Bản giao hưởng Đảo Xanh " (Symphony of The Green Island) - công trình biểu tượng với vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Hiện gần 40 vận động viên quốc tế đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho show diễn sẽ khai màn vào ngày 23/5 tới tại Cát Bà và duy trì lịch biểu diễn dự kiến kéo dài đến hết ngày 2/9.

Bên trong tòa tháp The Xanh 2, bể bơi bốn mùa với làn nước trong xanh trở thành nơi tái tạo năng lượng lý tưởng sau một ngày dài. Khu spa mang đến liệu pháp chăm sóc cơ thể trọn vẹn. Phòng gym với trang thiết bị hiện đại cùng phòng golf 3D sẽ chinh phục cả những người đam mê thể thao lẫn khách lưu trú cao cấp. Các cư dân nhí sẽ thỏa sức vui chơi tại thế giới sắc màu ngập tràn tiếng cười Kids Club...

Hệ tiện ích đa dạng được phát triển bài bản tại dự án Xanh Island (Ảnh: Sun Property)

Chỉ vài phút tản bộ, du khách và cư dân sẽ đến bến tàu cảnh quan, kết nối trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú. Liền kề đó là tổ hợp thương mại 7 tầng, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, ẩm thực, kết nối hay thư giãn. Xen kẽ giữa những công trình tiện ích là những dải xanh mềm mại của công viên nội khu. Khu phố trải nghiệm xanh kết nối 2 đầu dự án là hành trình khám phá đầy thi vị, dẫn dắt cư dân đến quảng trường trung tâm, công viên bãi biển Chu Tước và bãi tắm Các Bà ...Ven bờ biển, chủ đầu tư kiến tạo chuỗi nhà hàng, quán cà phê ven biển mang đậm phong cách nghỉ dưỡng quốc tế, nơi mọi du khách có thể thảnh thơi thưởng thức hoàng hôn trên biển, nhâm nhi một ly cocktail mát lạnh.