Căn nhà 13,5 tỉ đồng giảm còn 10 tỉ, môi giới vẫn khó tìm khách mua

Mới đây, một môi giới nhà đất quận 9 cho biết, hầu hết các sản phẩm nhà phố trong khu đô thị thuộc quận 9 đã giảm giá 30% so với đầu năm 2022, nhưng việc ra hàng không dễ. Đây là nguồn hàng do nhà đầu tư cá nhân kẹt tiền gửi môi giới bán lại. Tuy nhiên, để bỏ số tiền trên dưới 10 tỉ đồng trong bối cảnh hiện nay cũng là quyết định không dễ với nhà đầu tư, ngay cả các nhà đầu tư có dòng tài chính tốt. “Cũng có trường hợp nhà đầu tư có tiền muốn đợi giảm giá thêm mới xuống tiền”, môi giới này cho biết.

Tương tự, tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, chủ căn biệt thự diện tích 160m2 rao bán giá từ đỉnh 16,5 tỉ đồng giảm còn 12,5 tỉ đồng, mặt tiền kinh doanh buôn bán, đường rộng 20m. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay vẫn không đi đến giao dịch.

Căn biệt thự này nằm trong khu đô thị khá đẹp đã có lượng cư dân về sinh sống, buôn bán. Dù giảm giá 4 tỉ đồng nhưng giá trị cấu thành căn nhà cao từ 10 đồng/căn trở lên vẫn khá kén khách mua. Với người mua ở thực, tầm tài chính này khá khó khăn để sở hữu. Với nhà đầu tư, họ có xu hướng chia dòng tiền để sở hữu những bất động sản ngộp khác, dù nhìn thấy tiềm năng của bất động khu đô thị.

Việc kén khách vì giá cao đã khiến nhiều môi giới “trầy trật” trong việc chốt giao dịch. Với các nguồn hàng giá mềm trên dưới 2 tỉ đồng/nền bán ra nhanh nhưng nhiều môi giới tham gia khiến việc cạnh tranh cũng như hoa hồng thực nhận của môi giới khá ít. Trong khi các mảnh đất, căn nhà giá trên dưới 10 tỉ đồng thì rất ít giao dịch trong thời điểm này.

Tại quận 12, huyện Nhà bè, các căn nhà phố có giá từ 5-8 tỉ đồng/căn cũng khó ra hàng ở giai đoạn này. Thậm chí, khi nhà đầu tư liên hệ với môi giới để gửi nguồn hàng giá cao bị từ chối nhận hoặc nhận nhưng không mấy mặn mà. Việc rao bán một nền đất biệt thự giá khoảng từ 5 tỉ trở lên, dù giảm giá khoảng 20-30% vẫn kén khách, dù trước đó nguồn hàng giá như vậy được quan tâm nhiều. Theo các môi giới, trước đây, khi thị trường tốt, rất hiếm các căn nhà hay mảnh đất trong khu đô thị được bán ra, đến nay rao bán (có giảm giá) nhưng quan tâm rất ít. “Có thể dòng tiền của người mua bị cân nhắc trong bối cảnh kinh tế khó khăn, dù thấy cơ hội”, một nam môi giới cho biết.

Những tháng nửa cuối năm thường được ví như là “mùa thu hoạch” đối với thị trường bất động sản, nhưng thời điểm này, nhiều môi giới vẫn đang “xoay sở tìm đường sống”.

Có nhiều môi giới bất động sản suốt nhiều tháng qua, sống bằng tiền đi vay bạn bè, người thân khi không bán được hàng, hoặc giao dịch lẻ tẻ không đủ chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn.

Câu chuyện môi giới thất nghiệp, thắt chặt chi tiêu đã được nhắc nhiều ở giai đoạn này. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường trầm lắng là giai đoạn thanh lọc nhân sự nghề môi giới bất động sản. Thời kỳ thị trường sôi động, ai cũng thấy sự bùng nổ nhân sự của nghề này. Mức hoa hồng khủng của mỗi giao dịch thành công khiến nghề môi giới bất động sản có sức hút riêng.

Lúc đó, quy trình tuyển dụng môi giới dễ dãi, được thực hiện ồ ạt ở một số đơn vị. Ứng viên không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần vượt qua tiêu chí mà một số sàn đưa ra (đam mê kinh doanh, đam mê làm giàu)… là hoàn toàn có thể ứng tuyển.

Do đó, không khó hiểu khi thị trường trầm lắng, khó khăn, nhân sự của ngành môi giới có biến động lớn, tình trạng nghỉ việc, bỏ nghề diễn ra nhiều.

Thực tế, với bối cảnh hiện nay, ngay cả các môi giới có kinh nghiệm trên thị trường cũng chật vật để xoay chuyển với nghề do không có giao dịch. Một môi giới đất nền khu Đông Tp.HCM có kinh nghiệm gần 6 năm môi giới cho biết, chưa thấy giai đoạn nào khó khăn như lúc này. Có sản phẩm giá tốt trong tay nhưng vẫn khó đi đến giao dịch. “Tôi nghĩ, không hẳn do khó khăn dòng tiền mà do tâm lý người mua đang bị ảnh hưởng rất nhiều”, môi giới này khẳng định.