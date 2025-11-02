Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

Giữa những biến động của thiên nhiên miền Trung, nơi triều cường và mùa lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào, Q House xuất hiện như một lời đáp nhẹ nhàng nhưng kiên định của kiến trúc trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Căn nhà toạ lạc ở vùng ngoại ô Đồng Hới, nơi hằng năm phải hứng chịu những đợt nước dâng cao đến hơn một mét. Giải pháp mà nhóm kiến trúc sư lựa chọn nâng toàn bộ công trình lên 1,4m so với mặt đất, vừa đảm bảo an toàn, vừa khéo léo tạo hình thế “lưng chừng đồi” - nơi căn nhà như đặt giữa tầng mây và gió.

Công trình lắp đặt hệ đèn vàng, tạo cảm giác ấm cúng khi màn đêm buông xuống

Phía trước là khoảng sân rộng rãi giúp công trình thoáng đãng, mát mẻ

Thực tế đó không chỉ mang lại cảm giác nhẹ bẫng, thoáng đãng mà còn mở ra một cảnh quan mềm mại, thoải dần ra xa, giúp công trình hoà vào thiên nhiên một cách tự nhiên, tinh tế. Q House không cố vươn mình để nổi bật mà lặng lẽ tôn trọng địa thế, để gió, nắng và cây xanh tự do đi qua từng khoảng hiên rộng.

Không gian thiết kế mở

Khoảng hiên ấy - nơi giao thoa giữa trong và ngoài - chính là linh hồn của căn nhà. Ở đó, người già có thể thong thả ngồi uống trà, trò chuyện cùng hàng xóm, trẻ nhỏ nô đùa, chạy nhảy dưới làn gió mát từ vườn cây... Ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi qua từng khe cửa, khiến mọi khoảnh khắc sinh hoạt đều trở nên nhẹ nhõm, gần gũi như chính nhịp sống vùng ngoại ô Đồng Hới.

Bên trong, Q House được thiết kế theo triết lý “mở nhưng vẫn riêng” vừa gắn kết, vừa tôn trọng cá tính của từng thành viên. Không gian sinh hoạt chung được mở rộng tối đa với hệ cửa sát trần, giúp ánh sáng tràn ngập và kết nối liền mạch sân trước và sân sau. Nội thất hiện đại tông trầm kết hợp ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Dù ở phòng khách, bếp hay bàn ăn, các thành viên đều có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau.

Sự kết hợp màu sắc hài hoà, trang nhã phù hợp với sở thích của các thành viên trong gia đình

Bếp hiện đại, thiết kế bàn đảo để thuận tiện cho việc nấu nướng của gia đình

Ở những không gian riêng tư, kiến trúc sư tinh tế “lắng nghe” nhu cầu và sở thích của từng người, để tạo nên dấu ấn riêng. Mỗi căn phòng ngủ đều được bài trí nhẹ nhàng, yên tĩnh, lấy ánh sáng tự nhiên làm chủ đạo, giúp cho các thành viên trong gia đình có thể thư giãn và tìm về sự cân bằng.

Phòng khách đầy đủ tiện nghi với nội thất chủ yếu được làm từ vật liệu gỗ kết hợp với da

Tổng diện tích xây dựng của ngôi nhà là 350m² trên khu đất rộng 872m², với diện tích sử dụng 292m² – vừa đủ cho sự thoáng đạt nhưng không dư thừa. Màu sắc và vật liệu được lựa chọn kỹ càng: gam màu trung tính, chất liệu gỗ và đá tự nhiên giúp công trình vừa hiện đại, vừa mang hơi thở truyền thống.

Căn nhà được sắp xếp hài hoà với thiên nhiên

Phòng ngủ tông màu hồng, khác biệt với tổng thể căn nhà nhưng phù hợp với cá tính của người sử dụng

Dù khác biệt nhưng mọi không gian đều đảm bảo ánh sáng tự nhiên và được sắp xếp hợp lý

Nhà mở hướng ra khu vườn rộng bên ngoài

Q House không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là minh chứng cho cách con người ứng xử với thiên nhiên và với nhau. Một ngôi nhà được nâng lên để vượt qua lũ, nhưng đồng thời cũng nâng đỡ tinh thần của ba thế hệ – giúp họ tìm được điểm chung giữa những khác biệt về tuổi tác, thói quen và cách sống.