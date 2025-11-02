Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ

02-11-2025 - 10:28 AM | Lifestyle

Nằm giữa vùng ngoại ô Đồng Hới (Quảng Trị)- Q House không chỉ là nơi trú ngụ an toàn giữa mùa lũ mà còn là mái ấm gắn kết ba thế hệ trong cùng một không gian sống hòa quyện với thiên nhiên. Với thiết kế tinh tế, khéo léo dung hoà thói quen sinh hoạt của từng độ tuổi, ngôi nhà trở thành biểu tượng của sự an yên, bền vững.

Giữa những biến động của thiên nhiên miền Trung, nơi triều cường và mùa lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào, Q House xuất hiện như một lời đáp nhẹ nhàng nhưng kiên định của kiến trúc trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Căn nhà toạ lạc ở vùng ngoại ô Đồng Hới, nơi hằng năm phải hứng chịu những đợt nước dâng cao đến hơn một mét. Giải pháp mà nhóm kiến trúc sư lựa chọn nâng toàn bộ công trình lên 1,4m so với mặt đất, vừa đảm bảo an toàn, vừa khéo léo tạo hình thế “lưng chừng đồi” - nơi căn nhà như đặt giữa tầng mây và gió.

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 1.

Công trình lắp đặt hệ đèn vàng, tạo cảm giác ấm cúng khi màn đêm buông xuống

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 2.

Phía trước là khoảng sân rộng rãi giúp công trình thoáng đãng, mát mẻ

Thực tế đó không chỉ mang lại cảm giác nhẹ bẫng, thoáng đãng mà còn mở ra một cảnh quan mềm mại, thoải dần ra xa, giúp công trình hoà vào thiên nhiên một cách tự nhiên, tinh tế. Q House không cố vươn mình để nổi bật mà lặng lẽ tôn trọng địa thế, để gió, nắng và cây xanh tự do đi qua từng khoảng hiên rộng.

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 3.

Không gian thiết kế mở

Khoảng hiên ấy - nơi giao thoa giữa trong và ngoài - chính là linh hồn của căn nhà. Ở đó, người già có thể thong thả ngồi uống trà, trò chuyện cùng hàng xóm, trẻ nhỏ nô đùa, chạy nhảy dưới làn gió mát từ vườn cây... Ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi qua từng khe cửa, khiến mọi khoảnh khắc sinh hoạt đều trở nên nhẹ nhõm, gần gũi như chính nhịp sống vùng ngoại ô Đồng Hới.

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 4.

Bên trong, Q House được thiết kế theo triết lý “mở nhưng vẫn riêng” vừa gắn kết, vừa tôn trọng cá tính của từng thành viên. Không gian sinh hoạt chung được mở rộng tối đa với hệ cửa sát trần, giúp ánh sáng tràn ngập và kết nối liền mạch sân trước và sân sau. Nội thất hiện đại tông trầm kết hợp ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Dù ở phòng khách, bếp hay bàn ăn, các thành viên đều có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau.

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 5.

Sự kết hợp màu sắc hài hoà, trang nhã phù hợp với sở thích của các thành viên trong gia đình

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 6.

Bếp hiện đại, thiết kế bàn đảo để thuận tiện cho việc nấu nướng của gia đình

Ở những không gian riêng tư, kiến trúc sư tinh tế “lắng nghe” nhu cầu và sở thích của từng người, để tạo nên dấu ấn riêng. Mỗi căn phòng ngủ đều được bài trí nhẹ nhàng, yên tĩnh, lấy ánh sáng tự nhiên làm chủ đạo, giúp cho các thành viên trong gia đình có thể thư giãn và tìm về sự cân bằng.

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 7.

Phòng khách đầy đủ tiện nghi với nội thất chủ yếu được làm từ vật liệu gỗ kết hợp với da

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 8.

Tổng diện tích xây dựng của ngôi nhà là 350m² trên khu đất rộng 872m², với diện tích sử dụng 292m² – vừa đủ cho sự thoáng đạt nhưng không dư thừa. Màu sắc và vật liệu được lựa chọn kỹ càng: gam màu trung tính, chất liệu gỗ và đá tự nhiên giúp công trình vừa hiện đại, vừa mang hơi thở truyền thống.

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 9.

Căn nhà được sắp xếp hài hoà với thiên nhiên

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 10.

Phòng ngủ tông màu hồng, khác biệt với tổng thể căn nhà nhưng phù hợp với cá tính của người sử dụng

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 11.

Dù khác biệt nhưng mọi không gian đều đảm bảo ánh sáng tự nhiên và được sắp xếp hợp lý

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 12.

Nhà mở hướng ra khu vườn rộng bên ngoài

Căn nhà ngoại ô 'xoá nhoà' khoảng cách 3 thế hệ- Ảnh 13.

Q House không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là minh chứng cho cách con người ứng xử với thiên nhiên và với nhau. Một ngôi nhà được nâng lên để vượt qua lũ, nhưng đồng thời cũng nâng đỡ tinh thần của ba thế hệ – giúp họ tìm được điểm chung giữa những khác biệt về tuổi tác, thói quen và cách sống.

Theo Lâm Thùy Dương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung Nổi bật

Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

09:38 , 02/11/2025
Trấn Thành bị lừa uống thuốc quá liều

Trấn Thành bị lừa uống thuốc quá liều

08:45 , 02/11/2025
Ánh Viên và những ngày “kinh hoàng” phải bơi trong đồ ăn: Thức ăn tràn đầy cổ vẫn phải cố gắng nuốt cho hết

Ánh Viên và những ngày “kinh hoàng” phải bơi trong đồ ăn: Thức ăn tràn đầy cổ vẫn phải cố gắng nuốt cho hết

07:59 , 02/11/2025
Món Việt Nam lên đài Hàn Quốc, giá gây bất ngờ, du khách nhận xét: "Không nói nên lời!"

Món Việt Nam lên đài Hàn Quốc, giá gây bất ngờ, du khách nhận xét: "Không nói nên lời!"

06:39 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên