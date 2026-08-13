Căn nhà ở Nga của Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm (Lâm Tây, sinh năm 1993) là một trong ba thủ môn của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Dù tại giải đấu năm nay, Đặng Văn Lâm chưa đạt được phong độ tốt nhất do mới trở lại sau chấn thương nhưng công chúng vẫn dành nhiều sự quan tâm cho nam thủ môn.

Đặng Văn Lâm

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, gia đình của Văn Lâm cũng luôn được chú ý, đặc biệt là căn nhà gỗ rộng lớn tại Nga.

Đặng Văn Lâm sinh ra và lớn lên tại Nga trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là ông Đặng Văn Sơn, anh em sinh đôi với NSND Đặng Văn Hùng, còn mẹ là bà Olga Zhukova, từng là diễn viên múa ballet. Gia đình anh có một căn nhà gỗ tại Zvenigorod, khu vực thuộc Thủ đô Moskva của Nga.

Căn nhà của gia đình Đặng Văn Lâm ở Nga

Ngôi nhà nằm giữa một khoảng vườn rộng, xung quanh được bao phủ bởi bãi cỏ và nhiều cây xanh. Phần tường bao được làm chủ yếu bằng gỗ, tạo cảm giác đồng điệu với tổng thể căn nhà.

Khu vườn được mẹ Văn Lâm chăm chút khá kỹ. Ngoài những hàng cây và các loại hoa, bà còn tận dụng một phần diện tích để trồng rau xanh. Vào mùa xuân, khuôn viên ngập màu sắc của cây cối và hoa cỏ; đến mùa đông, toàn bộ cảnh vật lại chuyển sang một diện mạo khác khi tuyết phủ trắng khu vườn và mái nhà.

Vào mùa hè, khu vườn ngập tràn hoa cỏ

Đặng Văn Lâm hái táo trong vườn nhà

Ngôi nhà được phủ tuyết trắng vào mùa đông

Đặng Văn Lâm cùng em trai và em gái có rất nhiều thời gian gắn bó với khu vườn quanh nhà. Vào mùa hè, 3 anh em thường cùng nhau nướng thịt, cắt cỏ, vui chơi và thậm chí tắm trong bể bơi phao đặt ngoài sân. Đến mùa đông, hoạt động được yêu thích là làm người tuyết. Khu vườn rộng lớn vì thế không chỉ là khoảng xanh bao quanh căn nhà mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của anh em Văn Lâm.

Bên trong, căn nhà sử dụng tông nâu làm chủ đạo. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, từ bàn ghế đến các chi tiết trang trí, tạo nên tổng thể khá ấm cúng. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, không gian không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của một căn nhà gỗ tại Nga.

Trên các tài khoản MXH, Đặng Văn Lâm thường chia sẻ hình ảnh căn nhà và khu vườn, cho thấy tình cảm đặc biệt của nam thủ môn với nơi được sinh ra và lớn lên.

Cả nhà Đặng Văn Lâm thường có nhiều hoạt động khác nhau trong vườn

Bên trong căn nhà

Từ năm 2022, bố mẹ và các em của Văn Lâm từ Nga chuyển về Việt Nam sinh sống nên gia đình cũng không còn thường xuyên cập nhật hình ảnh về căn nhà tại Nga. Hiện tại bố mẹ anh và em gái đang ở TP.HCM, em trai ở Moskva quản lý lớp bóng đá cộng đồng cho trẻ em còn Văn Lâm do bận tập luyện và thi đấu nên cùng vợ con ở Ninh Bình.

(Ảnh: FBNV)