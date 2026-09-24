Căn nhà ôm trọn tuổi già của cụ bà 92 tuổi: Bình yên, thanh thản, chẳng muốn làm phiền con cháu

Ở tuổi 92, khi con cái đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, một cụ bà tại Trùng Khánh (Trung Quốc) chọn tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ của mình. Bà vẫn khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân và quan niệm rằng khi còn tự lo được thì không muốn làm phiền đến các con. Thay vì để những ngày tháng một mình trở nên buồn tẻ, bà dành thời gian chăm chút cho cây cỏ, biến ô cửa sổ nhỏ thành một khu vườn rực rỡ.

Câu chuyện về không gian sống của cụ bà từng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Không phải một căn nhà rộng lớn hay nội thất cầu kỳ, điều khiến người ta thích thú lại là cách bà sắp xếp cuộc sống theo nhịp điệu riêng: sáng chăm hoa, sau đó nấu nướng, dọn dẹp, lúc rảnh lại ngồi bên cửa sổ đọc vài trang sách và tận hưởng ánh nắng.

Căn nhà nhỏ vì thế trở thành thế giới riêng của bà. Và góc được chăm chút nhiều nhất chính là ô cửa sổ ngập tràn cây cỏ. Diện tích không lớn nhưng từng khoảng trống đều được tận dụng để đặt những chậu hoa với đủ màu sắc, kích thước.

Thú vui trồng cây cũng giúp cuộc sống một mình của bà luôn có việc để làm. Mỗi ngày nhìn một chiếc lá mới nhú, một nụ hoa bắt đầu hé hay một chậu cây bước vào mùa nở rộ cũng đủ mang lại niềm vui giản dị.

Một trong những loài hoa nổi bật nhất trong nhà là hoa hồng. Do không gian có hạn, bà không chọn các giống hồng leo chiếm nhiều diện tích mà ưu tiên hồng mini. Trong số đó có giống Neptune King. Dù thuộc dòng hồng mini, hoa có thể đạt kích thước khoảng 11 cm. Màu sắc cũng thay đổi giữa sắc hồng và màu mơ tùy theo chênh lệch nhiệt độ, khiến mỗi thời điểm cây lại mang một diện mạo khác nhau.

Bên cạnh đó là giống sương mai màu mơ, nổi bật bởi tốc độ sinh trưởng nhanh. Cây có thể phát triển từ một cây giống rất nhỏ thành cây tương đối hoàn chỉnh sau khoảng nửa năm. Hoa lớn, không dễ rũ đầu và có hương thơm nhẹ.

Không chỉ có hoa hồng, bà còn trồng nhiều loại hoa cúc rực rỡ. Thay vì cúc trắng, bà chọn những giống có màu sắc tươi sáng như cúc nhiều bông, thược dược và vạn thọ. Khi cùng bước vào mùa hoa, những chậu cây chen nhau khoe sắc khiến ô cửa sổ nhỏ trở nên đặc biệt sinh động.

Bà cũng khá kỹ trong việc chăm sóc chúng. Với hoa cúc, phần đất trồng được chú trọng để đảm bảo độ tơi xốp, thoáng khí. Đến mùa ra hoa, cây được bổ sung phân lân hòa tan trong nước để hoa đầy đặn và duy trì lâu hơn.

Trên bệ cửa sổ, nổi bật nhất là những chậu Kalanchoe với nhiều giống và màu sắc khác nhau. Không chỉ đẹp mắt, loại cây này còn tương đối dễ chăm sóc nên được cụ bà trồng với số lượng khá nhiều. Trong đó, dòng Paris có mức giá phải chăng nhưng khi nở lại đặc biệt bắt mắt. Những bông hoa nhỏ xinh, mềm mại khiến góc cửa sổ thêm phần dịu dàng. Bên cạnh đó, chậu Đại Bảo trở thành điểm nhấn với sắc đỏ rực rỡ cùng đường viền trắng chạy quanh cánh hoa. Khi bung nở, từng bông nổi bật như được bao quanh bởi một quầng sáng, khiến cả góc nhỏ trở nên sinh động.

Để những chậu Kalanchoe luôn khỏe mạnh, cụ bà cũng có những bí quyết chăm sóc riêng. Do loại cây này không chịu nhiệt quá tốt, vào mùa hè bà thường chú ý che bớt nắng, tránh để cây bị cháy lá dưới ánh nắng gay gắt. Bên cạnh đó, những cây Kalanchoe lâu năm thường giảm dần khả năng ra hoa. Vì vậy, cứ vào đầu mùa xuân, bà lại cắt cành để giâm và nhân giống cây mới. Cách làm đơn giản này vừa giúp bà dễ dàng có thêm nhiều chậu cây, vừa duy trì khả năng ra hoa đều đặn. Đây cũng là lý do góc cửa sổ của bà lúc nào cũng có rất nhiều chậu Kalanchoe chen nhau khoe sắc.

Không chỉ có Kalanchoe, bệ cửa sổ còn được lấp đầy bởi nhiều loại cây xanh và hoa cảnh khác. Những chậu cây với kích thước, hình dáng và màu sắc khác nhau được bố trí xen kẽ, phủ kín khoảng không gian nhỏ nhưng không tạo cảm giác lộn xộn. Ngược lại, chính sự sum suê ấy khiến ô cửa giống như một khu vườn thu nhỏ ngay trong nhà.

Với cụ bà, chăm cây không đơn thuần là thú vui trang trí nhà cửa. Bà cho rằng khi về già cũng không nên để bản thân quá nhàn rỗi, trồng hoa vừa giúp lấp đầy thời gian, vừa mang đến niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn. Bởi vậy, mỗi sáng bà đều bắt đầu ngày mới bằng việc tưới nước, tỉa cành và chăm chút những chậu cây yêu thích. Xong xuôi, bà mới thong thả vào bếp nấu ăn, dọn dẹp và tiếp tục một ngày bình yên theo nhịp sống của riêng mình.

Khi không còn việc gì phải vội, bà kê một chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngồi dưới ánh nắng và đọc vài trang sách. Ngoài cửa là những chậu hoa đang nở, trong không khí phảng phất hương cây cỏ. Cuộc sống cứ thế trôi qua chậm rãi, không quá nhiều hoạt động nhưng cũng chẳng hề trống rỗng.

Có lẽ điều khiến căn nhà nhỏ của cụ bà 92 tuổi được nhiều người yêu thích không nằm ở cách bài trí đẹp đến đâu. Đáng quý hơn là ở tuổi mà nhiều người nghĩ phải cần con cháu kề cận chăm sóc, bà vẫn giữ được sự chủ động với cuộc sống của mình: còn khỏe thì tự chăm sóc bản thân, không muốn làm phiền các con, còn thời gian thì dành cho những điều khiến mình vui.

Một ô cửa đầy hoa, vài trang sách, những bữa cơm tự nấu và một ngày được sống đúng nhịp độ mình mong muốn. Tuổi già của bà không ồn ào, cũng chẳng cần quá nhiều thứ để lấp đầy. Giữa những chậu cây được vun trồng mỗi ngày, căn nhà nhỏ dường như cũng ôm trọn một tuổi già bình yên, tự tại và đủ đầy theo cách rất riêng.

Nguồn: Tuotiao