Khách Tây nếm thử món thịt bốc khói tại TP.HCM, ngỡ ngàng vì chén nước chấm đậm màu được pha chế lạ

Nam Youtuber có tên "Hungry to travel" đã dành khá nhiều thời gian quan sát cách quán chế biến món ăn, từ lúc thịt bò băm được cuộn khéo léo trong từng chiếc lá lốt, cho đến khi những cuộn thịt ấy được đặt lên vỉ than, dần chuyển màu và dậy mùi thơm đặc trưng. Bếp than đặt ngay trên vỉa hè, những xiên bò lá lốt xếp thẳng hàng, khói bốc nghi ngút. Ở quầy bên cạnh, cô bán hàng đeo găng tay cuốn từng chiếc gỏi cuốn tôm ngay trước mặt khách.

Món ăn được dọn kèm bánh hỏi, một mâm rau sống đầy ắp, bánh tráng và hai loại nước chấm là mắm nêm cùng nước mắm tỏi ớt, mở ra một kiểu ăn mà anh gọi vui là "cuốn gì cũng được": thực khách tự tay kết hợp nguyên liệu theo khẩu vị riêng, không theo một công thức cố định nào.

Anh nhúng mềm bánh tráng, xếp lần lượt rau thơm, bún, bò lá lốt rồi cuộn lại theo đúng cách người địa phương vẫn làm, mỗi nguyên liệu được lấy một lượng vừa phải trước khi cuộn thành một phần vừa ăn. Miếng đầu tiên mang đến vị cay nhẹ của lá lốt hòa cùng vị đậm của thịt bò nướng, trong khi rau sống và bún giúp cân bằng, tránh cảm giác ngấy. Anh cũng gọi vui những cuộn bò lá lốt là "những viên đạn thịt và rau nhỏ xinh". Anh cũng để ý thấy người địa phương hay cuốn thêm vài lát khế, dưa leo cùng rau sống, thứ khiến mỗi cuốn có thêm vị chua nhẹ và độ giòn mát.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất lại không nằm ở phần thịt, mà ở chén mắm nêm. Từng nếm loại nước chấm này ở miền Bắc với vị mặn và nồng đặc trưng, anh không giấu được sự ngạc nhiên khi mắm nêm tại Sài Gòn lại dịu và ngọt hơn hẳn.

Sự khác biệt này có lý do. Mắm nêm vốn có gốc gác từ miền Trung, làm từ cá cơm ướp muối lên men nên mùi nồng và vị mặn đậm. Ở miền Bắc, món này không phổ biến bằng mắm tôm, thường chỉ xuất hiện ở các quán theo phong cách miền Trung, nơi mắm được giữ gần với vị nguyên bản. Còn khi vào tới TP.HCM, mắm nêm thường được pha thêm dứa băm, đường, tỏi, ớt, vị thế dịu hơn, ngọt hơn và dễ ăn hơn hẳn với người lần đầu thử. Chính góc so sánh ấy khiến clip không chỉ dừng lại ở một video thử món thông thường, mà mang đến cảm giác mới mẻ ngay cả với người xem trong nước.

Sau bò lá lốt, anh chuyển sang gỏi cuốn, phiên bản nhẹ nhàng hơn với tôm, thịt heo, bún và rau thơm cuốn trong lớp bánh tráng mỏng, không qua chế biến nhiệt. Phần bánh tráng mỏng bao bọc các nguyên liệu bên trong, trong khi bún và rau giúp tổng thể cuốn ăn có độ mềm, tươi, còn tôm và thịt heo tạo phần nhân rõ vị hơn. Anh khen tôm chắc thịt, rau thơm như húng lủi, ngò rí giữ được mùi đặc trưng, còn nước chấm tương đậu phộng lại ngọt hơn anh tưởng tượng ban đầu. Với cách kết hợp này, gỏi cuốn thường được ăn trực tiếp sau khi cuốn và chấm cùng nước chấm, không cần thêm bước chế biến nào khác.

Điều làm clip trở nên cuốn hút không chỉ nằm ở món ăn, mà ở cách anh kể. Thay vì chỉ chấm điểm ngon hay dở, anh tách từng lớp trải nghiệm: mùi lá lốt, độ đậm của thịt, độ giòn của rau, kết cấu bánh tráng, và cả những thành phần tưởng như phụ như rau thơm, bún hay cách làm mềm bánh tráng trước khi cuốn. Cách kể chi tiết này giúp người xem dễ hình dung món ăn ngay cả khi chưa trực tiếp thưởng thức.

Nhận xét về mắm nêm cũng tạo ra một điểm thú vị riêng trong clip. Với người Việt, đây vốn là loại nước chấm quen thuộc nhưng hương vị có thể thay đổi đáng kể tùy vùng và cách pha của từng quán. Việc một du khách nước ngoài chủ động so sánh mắm nêm từng ăn ở miền Bắc với phần nước chấm tại TP.HCM, chỉ ra rõ sự khác biệt về vị mặn, độ nồng và vị ngọt, khiến trải nghiệm trong clip có thêm một góc nhìn khác biệt. Chính góc so sánh Bắc Nam ấy khiến clip không chỉ dừng lại ở một video thử món thông thường, mà giống như một hành trình tìm hiểu cách người địa phương ăn và kết hợp các thành phần trong món ăn, mang đến cảm giác mới mẻ ngay cả với người xem trong nước.

Một món nướng thơm lừng, một món cuốn thanh mát: Cặp đôi quen thuộc trong bữa ăn của người Sài Gòn xưa

Bò lá lốt là món nướng làm từ thịt bò xay trộn cùng tỏi, hành và gia vị, cuốn trong lá lốt rồi nướng trên bếp than, thường ăn kèm bánh tráng, rau sống, bánh hỏi hoặc bún, chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm tùy khẩu vị từng vùng. Thịt bò và lá lốt tạo nên lớp vị đậm, bánh hỏi hoặc bún giúp món ăn có thêm tinh bột, còn rau sống và bánh tráng tạo sự cân bằng. Thực khách cũng có thể chủ động điều chỉnh lượng rau, bún, thịt và nước chấm trong từng cuốn theo ý thích.

Ảnh: Bếp Mina

Gỏi cuốn thì ngược lại, không qua lửa, dùng bánh tráng mỏng cuốn tôm, thịt heo, bún tươi, rau xà lách và các loại rau thơm, thường chấm cùng tương đậu phộng. Tùy địa phương và từng hàng quán, phần nhân có thể biến tấu với nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng cách ăn vẫn giữ đặc trưng là cuốn trực tiếp trong bánh tráng và dùng cùng nước chấm. Món này thường được xem là lựa chọn ăn kèm phổ biến với các món nướng đậm đà như bò lá lốt, tạo sự cân bằng hương vị trong bữa ăn. Với du khách nước ngoài, đây cũng là kiểu món khá dễ tiếp cận vì nguyên liệu được nhìn thấy rõ bên trong lớp bánh tráng và không dùng quá nhiều gia vị phức tạp. Hai món này thường đi cùng nhau như một cặp bổ trợ, một đậm đà, một thanh nhẹ.

Khám phá bò lá lốt, gỏi cuốn TP.HCM: Những địa chỉ thực khách có thể ghé thử

Ở Quận 1 (cũ), quán Hòa Bò Lá Lốt và Mỡ Chài trên đường Cô Giang là địa chỉ quen thuộc với nhiều thực khách, không gian khá bình dân, có thể ăn tại chỗ hoặc mua mang về. Quận 7 (cũ) cũng có vài quán bò lá lốt được đánh giá tốt trên các nền tảng review, tùy quán mà phần ăn được phục vụ dạng cuốn sẵn hoặc để khách tự cuốn với bánh tráng, rau và bún. Riêng gỏi cuốn, khu vực Quận 1 tập trung khá nhiều lựa chọn với bánh tráng mỏng dai và nước chấm đậu phộng đậm đà, khá dễ tìm ở những khu đông khách du lịch, từ hàng quán bình dân đến các địa chỉ chuyên món Việt.

Qua trải nghiệm của nam YouTuber, hai món ăn vốn không quá xa lạ với người Việt lại trở thành một cách để du khách khám phá khẩu vị đặc trưng của ẩm thực TP.HCM, từ mùi thơm lá lốt nướng trên bếp than đến vị mắm nêm ngọt dịu và phần rau tươi trong gỏi cuốn.