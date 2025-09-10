Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng xin chủ trương lập quy hoạch chung sau sáp nhập

10-09-2025 - 10:50 AM | Bất động sản

UBND TP Cần Thơ khẳng định việc lập quy hoạch chung là điều kiện tiên quyết để thành phố quản lý hiệu quả không gian đô thị, thu hút đầu tư.

Ngày 10-9, theo Cổng Thông tin điện tử TP Cần Thơ, UBND thành phố vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc xin chủ trương lập quy hoạch chung TP Cần Thơ.

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6 và Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 ngày 16-6, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang  được sắp xếp thành một đơn vị hành chính mới có tên gọi là TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ dự kiến xây khu hành chính tập trung tại phường Hưng Phú

Sau khi sáp nhập, thành phố có diện tích 6.360,83 km² và dân số hơn 4,1 triệu người, giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và biển Đông. Tuy nhiên, hiện trạng quy hoạch đô thị và nông thôn chưa đồng bộ.

Trong khi TP Cần Thơ cũ vẫn còn hiệu lực quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì phần diện tích thuộc tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang trước đây không có quy hoạch đô thị và nông thôn tương ứng, do các quy hoạch vùng, tỉnh trước đây đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017.

Từ ngày 1-7, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn chính thức có hiệu lực, yêu cầu các địa phương phải tuân thủ quy định mới trong công tác quản lý và phát triển không gian đô thị và nông thôn. Căn cứ các điều khoản của luật và Nghị định số 178/2025/NĐ-CP, TP Cần Thơ thuộc diện phải lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước thực tiễn đó, UBND TP Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung với thời hạn quy hoạch từ 20-25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.

UBND TP Cần Thơ khẳng định việc lập quy hoạch chung không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để thành phố quản lý hiệu quả không gian đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đây cũng là cơ sở để thành phố xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phù hợp với vị thế trung tâm vùng ĐBSCL.

Yêu cầu thống nhất khung giá đất sau sáp nhập

Theo Ca Linh

Người lao động

