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Cần Thơ xây dự án chống ngập gần 8.700 tỷ đồng

| | Bất động sản

Khi hoàn thành, dự án kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập cho các khu vực Bình Thủy, Thới An Đông, với phạm vi bảo vệ khoảng 1.300 ha.

Ngày 9/10, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ , cho biết Cần Thơ đang triển khai Dự án Phát triển thành phố và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (dự án 3) có tổng mức đầu tư hơn 8.693 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án 3 kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập cho các khu vực Bình Thủy, Thới An Đông... với phạm vi bảo vệ khoảng 1.300 ha.

Nhiều tuyến đường tại Cần Thơ bị ngập cuối tháng 9/2026. (Ảnh: Anh Nhật).

Ngoài dự án chống ngập, lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ còn cho biết thêm thành phố đang triển khai nhiều dự án giao thông để chống ùn tắc. Đó là dự án 5 nút giao trọng điểm có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, 4 nút giao được đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2027 do vướng giải phóng mặt bằng. Riêng nút giao Nguyễn Văn Linh - đường 3/2, được cam kết hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Theo ông Mai Văn Tân, thời gian gần đây mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế làm ngập tại khu vực trung tâm thành phố.

Người dân di chuyển chậm tại nhiều nút giao ở Cần Thơ vào chiều 8/10. (Ảnh: Duy Khang).

Trong tháng 9/2026, mực nước triều lần lượt đạt 2,25 m và 2,23 m vào các ngày 14 và 28/9.

Trong khi đó, cao trình hiện trạng tại một số vị trí trên tuyến Cách Mạng Tháng 8, khu vực Bình Thủy thấp hơn đỉnh triều, làm gia tăng nguy cơ ngập khi triều cường dâng cao.

Đối với khu vực Ninh Kiều, tình trạng ngập thời gian qua xuất phát từ việc mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế. Thành phố sẽ tập trung xử lý 2 trạm bơm để giảm ngập cho khu vực Ninh Kiều, khơi thông dòng chảy, hồ thu nước để thoát nước khi mưa lớn và triều cường.

Theo Duy Khang/VTC News

VTC News

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