Cảng Hải Phòng miễn phí lưu container dịp Quốc khánh 2/9

24-08-2025 - 18:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các chi nhánh và đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đồng loạt thực hiện miễn phí lưu container trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đơn vị này triển khai việc miễn thu phí lưu container cho các khách hàng trong thời gian nghỉ lễ.

Cụ thể, các container xuất nhập khẩu, trung chuyển, quá cảnh, rỗng… khi hạ bãi tại cảng từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 sẽ không bị tính phí lưu kho bãi.

Công ty CP Cảng Hải Phòng - đơn vị khai thác Cảng lớn nhất miền Bắc, triển khai chương trình miễn thu phí lưu container trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chính sách này được áp dụng đồng bộ tại các chi nhánh và đơn vị thành viên của Cảng Hải Phòng, bao gồm: Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Chùa Vẽ, Hoàng Diệu và các bến cảng liên quan.

Việc miễn phí lưu container nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cảng.

Đại diện Cảng Hải Phòng cho biết, đây là hoạt động tri ân khách hàng thường niên, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh thương cảng quốc tế thân thiện, hiện đại.

Với việc sản lượng hàng hóa thông qua cảng những năm gần đây liên tục tăng trưởng, chính sách hỗ trợ này thêm phần ý nghĩa, giúp doanh nghiệp ổn định kế hoạch vận tải và nâng cao sức cạnh tranh.

Theo Tiến Thắng

VTC News

