Căng thẳng đô thị và hội chứng Burnout - khi WHO gọi tên “kiệt sức nghề nghiệp”

Sống nhanh - dấu hiệu toàn cầu của thời đại quá tải

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ năm 2019 đã chính thức công nhận hội chứng Burnout - "kiệt sức nghề nghiệp" trong phân loại bệnh quốc tế ICD-11. Đây không chỉ là mệt mỏi thông thường, mà là trạng thái kiệt quệ về thể chất, cảm xúc và tinh thần kéo dài do căng thẳng nghề nghiệp không được xử lý hiệu quả.

Các dấu hiệu điển hình bao gồm: Mệt mỏi triền miên, mất ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh; cảm xúc tiêu cực, dễ cáu gắt, mất tập trung và mất hứng thú với công việc. Người rơi vào tình trạng này thường cảm thấy bế tắc, thất bại, thậm chí nghi ngờ giá trị bản thân.

Báo cáo năm 2024 của Eagle Hill Consulting chỉ ra, 45% nhân viên công sở tại Mỹ cho biết họ đang trải qua Burnout; tỷ lệ này ở thế hệ Z là 54% và thế hệ Y là 52% - nhóm lao động chính trong các đô thị lớn.

Đáng nói, Burnout không chỉ dừng ở riêng Mỹ mà đã lan nhanh trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều bác sĩ tâm lý cho rằng người lao động trẻ và ngoài 50 cũng đang kiệt sức trong im lặng, vì họ không nhận diện được Burnout, chỉ nghĩ rằng mình "chưa đủ cố gắng" hay "yếu sức".

Theo các chuyên gia tâm lý, sau đại dịch COVID -19, nhịp sống tại các đô thị lớn tăng tốc trở lại trong khi cấu trúc công việc thay đổi nhanh chóng. Gần đây, việc sáp nhập các cơ quan bộ ngành, cũng như chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố, tuy hướng tới tinh gọn bộ máy nhưng lại kéo theo một làn sóng tâm lý phức tạp: Nhiều cán bộ trung niên đứng trước lựa chọn nghỉ hưu sớm, chuyển việc hoặc chấp nhận áp lực công việc gấp đôi trong cùng vị trí.

Nhiều người đã quen với nhịp làm việc cũ bỗng phải thích nghi với môi trường mới, đồng thời đối diện với cảm giác mất phương hướng nghề nghiệp, cô lập, hoặc "vô hình" giữa guồng máy trẻ hóa. Chính trong giai đoạn này, hội chứng Burnout trở thành hiện tượng phổ biến nhưng ít được gọi tên.

Chia sẻ với PV, đại diện Bệnh viện Lão khoa Trung ương chỉ ra, Burnout đang là vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện đại, đặc biệt ở nhóm người ngoài 50 và người chăm sóc cha mẹ già. Việc "gồng mình" giữa công việc - gia đình - trách nhiệm chăm sóc khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy kiệt sức kép: Vừa cạn năng lượng cá nhân, vừa không còn thời gian phục hồi.

Tìm lại sự cân bằng trong căn hộ trị liệu

Trên thực tế nhiều căn hộ hiện nay chỉ phục vụ nhu cầu ở, chứ chưa đủ cho nhu cầu sống lành và sống khỏe. Đô thị hiện đại với mật độ cao, ánh sáng nhân tạo, không khí ngột ngạt đang khiến cơ thể không còn khả năng tự điều chỉnh, trong khi tâm trí bị vây kín bởi công việc và trách nhiệm.

Ở góc nhìn đó, Burnout không chỉ là hậu quả của stress công việc, mà là hệ quả của một đô thị phát triển quá nhanh mà quên mất con người bên trong nó.

Trong khi Burnout lan nhanh tại các đô thị lớn trên thế giới, xu hướng sống khỏe – sống chậm (wellness living) bắt đầu trở thành một hướng tiếp cận được nhiều quốc gia ưu tiên. Không gian sống không chỉ để ở, mà được xem như "môi trường trị liệu" giúp con người hồi phục năng lượng sau những căng thẳng kéo dài. Tại Việt Nam, những mô hình đô thị quan tâm nhiều hơn đến trị liệu tự nhiên, chăm sóc dự phòng và cân bằng tinh thần đang dần xuất hiện. Trong đó, Onsen Fuji là một trong những doanh nghiệp tiên phong theo đuổi hướng đi này, với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat – đều phát triển theo xu hướng Thera Home, nơi cư dân được chăm sóc từ thân – tâm – trí giữa bối cảnh xã hội bước vào thời kỳ áp lực nghề nghiệp và kiệt sức lan rộng.

Những người ngoài 50 tại Việt Nam ngày càng quan tâm tới những căn hộ trị liệu để chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Thera Home được định hình không chỉ là nơi ở, mà là một liệu pháp sống, nơi cư dân được tái tạo năng lượng mỗi ngày. Ánh sáng trong căn hộ thay đổi theo nhịp sinh học giúp điều hòa giấc ngủ; hệ thống lọc không khí ion âm thanh lọc bụi mịn và tái tạo không gian hít thở dễ chịu; bồn tắm khoáng nóng riêng giúp giảm căng cơ và cải thiện tuần hoàn. Tiếng nước chảy, mùi hương gỗ, vườn thiền 5 giác quan và những phòng trị liệu âm thanh được thiết kế để giúp con người tìm lại trạng thái yên bình trong chính căn nhà của mình.

Ở tầng sâu hơn, đó là thông điệp của thời hậu COVID-19: sống chậm không phải là lùi lại, mà là tiến về phía cân bằng.

Một đô thị đáng sống không phải là nơi có nhiều trung tâm thương mại, mà là nơi con người có thể thở sâu, ngủ ngon, và cảm thấy bình an khi trở về nhà. Khi những căn hộ biết "chữa lành" như Thera Home xuất hiện, đó không chỉ là sản phẩm của thị trường, mà là phản ứng tự nhiên của xã hội trước tình trạng kiệt sức kéo dài.

Một đô thị đáng sống là nơi con người có thể thở sâu, ngủ ngon, cảm thấy bình an.

Sống chậm để khỏe hơn

Khi WHO gọi tên Burnout, đó không phải chỉ là thuật ngữ y học, mà là lời nhắc cho mỗi chúng ta: Hãy học cách sống chậm để còn có thể sống lâu. Sau đại dịch, giữa những sáp nhập, di chuyển và áp lực, điều xa xỉ nhất không phải là căn hộ lớn hay chức danh cao, mà là được nghỉ ngơi thật sự - được hồi phục cả thân và tâm trong chính ngôi nhà của mình.

Bởi đôi khi, một buổi sáng có nắng dịu, một hơi thở sâu trong căn phòng yên tĩnh, hay một ngôi nhà giúp trị liệu - chính là liệu pháp tốt nhất cho những con người đô thị lớn tuổi đã quá mỏi mệt vì áp lực cuộc sống.