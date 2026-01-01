Cảnh báo cho bất cứ ai dùng nồi chiên không dầu: Có 1 bộ phận bắt buộc phải vệ sinh nhưng hay bị bỏ qua

Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gian bếp nhờ khả năng nấu nướng nhanh, tiện và hạn chế dầu mỡ. Tuy nhiên, bên cạnh chiếc khay chiên thường xuyên được làm sạch, có một bộ phận khác của nồi chiên không dầu lại đang bị rất nhiều gia đình vô tình bỏ quên. Đó chính là khu vực chứa phần dây mayso/thanh nhiệt của nồi.

Bộ phận “ẩn” chất bẩn của nồi chiên không dầu

Dây thanh nhiệt của nồi chiên không dầu (Ảnh minh họa).

Theo chia sẻ từ các chuyên gia và người sáng tạo nội dung về nấu ăn trên tờ Express, phần lớn người dùng chỉ tập trung vệ sinh khay chiên của nồi chiên không dầu. Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và có thể tháo rời để rửa bằng nước rửa bát như các dụng cụ nhà bếp thông thường. Thế nhưng, dây thanh nhiệt của nồi chiên không dầu lại ít khi được để ý tới.

Dây thanh nhiệt là một cuộn kim loại thường nằm trên trần hoặc phía trong khoang nồi. Đây là nơi tạo ra nhiệt độ cao để làm chín thức ăn. Nếu không được vệ sinh định kỳ, khu vực xung quanh bộ phận này có thể tích tụ rất nhiều dầu mỡ và bụi bẩn. Tuy nhiên, nhiều người dùng gần như “bỏ qua” hoàn toàn việc làm sạch khu vực này.

Nồi chiên không dầu (Ảnh minh họa).

Ciara - nhà sáng tạo nội dung về nấu ăn và vệ sinh bếp núc - đã chia sẻ trên Express về trải nghiệm thực tế của mình khi kiểm tra bên trong nồi chiên không dầu. Cô đặt câu hỏi: “Bạn đã bao giờ nhìn kỹ vào bên trong nồi chiên không dầu của mình chưa? Ngay khu vực phía trên bộ phận sinh nhiệt có rất nhiều dầu mỡ bám lại”.

Theo Ciara, nếu không được làm sạch đúng cách, lượng dầu mỡ tích tụ ở đây “có thể trở thành nguy cơ cháy nổ”. Đây cũng là lý do khiến việc vệ sinh khu vực này được đánh giá là cần thiết.

Làm sạch với 2 nguyên liệu đơn giản

Để xử lý phần dầu mỡ bám quanh bộ phận sinh nhiệt, Ciara đã chia sẻ một mẹo đơn giản chỉ với hai nguyên liệu quen thuộc: nước và chanh.

Cô đặt hai chiếc bát chịu nhiệt vào khay của nồi chiên không dầu, sau đó đổ nước và cho thêm vài lát chanh vào mỗi bát. Mục đích của cách làm này là tạo hơi nước trong quá trình làm nóng, giúp làm mềm và bong bớt lớp dầu mỡ bám phía trên.

Theo hướng dẫn của cô, nồi chiên không dầu được bật ở mức 200°C trong 10 phút. Sau khi kết thúc, Ciara để nồi nguội hoàn toàn rồi mới bắt đầu lau chùi.

Những lưu ý quan trọng khi vệ sinh nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu ngày càng được ưa chuộng (Ảnh minh họa).

Khi làm sạch khu vực này, Ciara đặc biệt nhấn mạnh việc không để nước lọt vào bộ phận sinh nhiệt. Cô khuyến cáo: “Hãy đảm bảo không còn nước đọng lại. Bạn nên lau xung quanh bộ phận này một cách cẩn thận nhất có thể”.

Để làm sạch các khe hẹp quanh bộ phận sinh nhiệt mà không chạm trực tiếp vào cuộn kim loại, Ciara còn sử dụng thêm một chiếc bàn chải đánh răng cũ. “Khu vực này cần khá nhiều công sức”, cô thừa nhận. Vị chuyên gia này cũng cho biết việc vệ sinh khu vực dây thanh nhiệt của nồi chiên không dầu không hề nhẹ nhàng như rửa khay chiên.

Ciara cũng chia sẻ thẳng thắn rằng, ngay cả sau khi vệ sinh, khu vực này vẫn có thể còn sót lại một ít dầu mỡ và vết bẩn do đây là vị trí rất khó làm sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, theo cô, “nó chắc chắn sạch hơn rất nhiều so với trước, và quan trọng nhất là an toàn hơn”.

Trong bối cảnh nồi chiên không dầu ngày càng được sử dụng thường xuyên trong các gia đình, việc chú ý vệ sinh đầy đủ các bộ phận, đặc biệt là những chi tiết ít được để ý, không chỉ giúp thiết bị bền hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với những khu vực khó tiếp cận, người dùng không tự tin hoặc không có điều kiện tự vệ sinh tại nhà cũng có thể cân nhắc sử dụng các dịch vụ vệ sinh thiết bị gia dụng chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo nồi chiên không dầu được làm sạch đúng cách, hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài.