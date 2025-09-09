Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo cho những ai đang ngồi kiểu này, cực "phá" mạch máu, tăng nguy cơ tử vong

09-09-2025 - 10:45 AM

Chuyên gia cảnh báo kiểu ngồi quen thuộc, tưởng chừng như vô hại này có thể gây ra những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe, gây hại mạch máu và thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong.

Kiểu ngồi quen thuộc nhưng cực nguy hại

Theo báo Express (Anh), chuyên gia Tristan Hulbert, Giám đốc điều hành tại Công ty chăm sóc sức khỏe Vivid Care tại Anh, cho biết cách mọi người ngồi, tư thế ngồi đều có tác động nhất định tới sức khỏe.

Trong đó, ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài được coi là một thói quen nguy hại. Theo chuyên gia, ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài có thể dẫn tới hình thành cục máu đông, gây hại cho mạch máu và tăng nguy cơ tử vong.

Ông Hulbert giải thích: “Khi ngồi bắt chéo chân, bạn đang vô tình tạo áp lực lên mạch máu. Áp lực khi một chân đè lên chân còn lại có thể làm giảm 30% lưu lượng máu tới chi dưới, gây ra nhiều vấn đề tiềm ẩn, trong đó có cả tình trạng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch”.

Theo Express, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thrombosis vào năm 2024 do các nhà khoa học đến từ Viện Karolinska (Thụy Điển) thực hiện đã chỉ ra rằng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch được coi là nguyên nhân thứ ba gây bệnh mạch máu, sau đau tim và đột quỵ.

Thông tin đăng tải trên website của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là nguyên nhân gây tử vong do bệnh mạch máu đứng thứ ba, sau đau tim và đột quỵ.

Cảnh báo cho những ai đang ngồi kiểu này, cực "phá" mạch máu, tăng nguy cơ tử vong- Ảnh 1.

Ngồi bắt chéo chân có thể gây hại cho mạch máu và hệ tuần hoàn.

Chuyên gia Hulbert cho biết: “Điều đáng lo ngại là ngồi bắt chéo chân đã trở thành một thói quen phổ biến của nhiều người. Họ ngồi bắt chéo chân ở văn phòng, quán cà phê, thậm chí là ở nhà và hầu hết mọi người không hề nhận thức được rủi ro sức khỏe mà tư thế ngồi này gây ra”.

Theo chuyên gia, các nhân viên văn phòng hay game thủ là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh mạch máu vì họ ngồi bắt chéo chân suốt nhiều giờ mà không hề hay biết những tổn hại đang âm thầm tích tụ trong cơ thể.

Nguy cơ có thể phòng ngừa

Để giảm thiểu nguy cơ, chuyên gia Hulbert khuyến nghị mọi người nên tuân thủ “quy tắc 90 phút”. Cụ thể, sau mỗi 90 phút ngồi, mọi người nên đứng dậy, vận động hoặc đi lại. Việc vận động, dù chỉ 30 giây, cũng giúp máu lưu thông trở lại và hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Chuyên gia nhấn mạnh: “Hãy đặt lời nhắc trên điện thoại, đứng dậy, đi lại, vươn vai hoặc chỉ đơn giản bước ra gần cửa sổ. Điều này không chỉ bảo vệ hệ tuần hoàn, mạch máu, giảm thiểu nguy cơ mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch mà còn giúp mọi người tỉnh táo và thoải mái hơn”.

Ngoài ra, chuyên gia Hulbert cũng lưu ý mọi người nên áp dụng thêm 3 động tác đơn giản khi ngồi để hạn chế các rủi ro sức khỏe. Đầu tiên là ngồi thẳng, đặt cả hai bàn chân trên sàn khi ngồi; thứ hai là thường xuyên đứng dậy và thay đổi tư thế, tránh ngồi một chỗ quá lâu; cuối cùng là thường xuyên duỗi chân, xoay mắt cá chân hoặc uốn cong ngón chân khi phải ngồi lâu.

Vị chuyên gia tiết lộ các động tác nhỏ này đã được nghiên cứu chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện lưu thông máu ở chi dưới.

Cảnh báo cho những ai đang ngồi kiểu này, cực "phá" mạch máu, tăng nguy cơ tử vong- Ảnh 2.

Ngồi đúng tư thế có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Chuyên gia Hulbert kết luận rằng chúng ta có thể chủ động kiểm soát các rủi ro sức khỏe liên quan đến vấn đề tuần hoàn máu do ngồi bắt chéo chân, miễn là mọi người nhận thức được mối nguy và thay đổi thói quen ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài.

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

