Cảnh báo đáng sợ của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking

18-08-2025 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế

Nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking từng cảnh báo việc chủ động gửi tín hiệu ra vũ trụ có thể là sai lầm nghiêm trọng của loài người.

Trong loạt phim tài liệu "Into the Universe with Stephen Hawking" (tạm dịch: Vào vũ trụ cùng Stephen Hawking) phát sóng năm 2010 trên kênh Discovery Channel, nhà vật lý nổi tiếng nêu quan điểm rằng nếu một nền văn minh ngoài hành tinh đủ tiên tiến để du hành đến trái đất, họ cũng có thể mang theo mục đích khai thác tài nguyên chứ không phải vì hòa bình.

img

Trong những năm cuối đời, nhà vật lý học Stephen Hawking liên tục cảnh báo về việc cố tiếp xúc với sự sống ngoài Trái Đất. Ảnh: Guardian

Theo nhà vật lý quá cố, những nền văn minh có khả năng du hành giữa các vì sao có thể đã sử dụng cạn kiệt tài nguyên trên hành tinh gốc, buộc họ phải tìm kiếm lãnh thổ mới trong thiên hà và trái đất có thể trở thành mục tiêu tiềm năng.

"Nếu người ngoài hành tinh đến thăm chúng ta" - ông Hawking phát biểu trong một tập phim - "kết cục có thể sẽ giống như khi Columbus đặt chân tới châu Mỹ. Điều này không hề mang lại kết cục tốt đẹp cho người bản địa".

Theo trang Express gần đây, dù ủng hộ dự án Breakthrough Listen – chương trình tìm kiếm tín hiệu từ các nền văn minh khác ngoài trái đất, ông Hawking bày tỏ lo ngại trước các nỗ lực chủ động gửi thông điệp ra không gian như chương trình Breakthrough Message hay METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence).

Ông cho rằng việc con người công bố quá nhiều thông tin về mình vào không gian là hành động thiếu thận trọng vì chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu có một nền văn minh ngoài hành tinh tiếp nhận được các tín hiệu đó.

Những quan điểm này tiếp tục được nhắc lại khi thời gian gần đây, các hiện tượng bay không xác định (UAP) được cơ quan quốc phòng Mỹ công bố, cùng các cuộc điều trần liên quan đến khả năng tồn tại trí tuệ ngoài trái đất.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có những nhà khoa học cho rằng trái đất đã phát ra tín hiệu sóng vô tuyến trong hơn một thế kỉ qua và nếu có nền văn minh ngoài hành tinh đủ phát triển, họ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta từ lâu. Thế nên, việc chủ động gửi tín hiệu có thể chẳng tạo ra khác biệt gì đáng kể.

Cuộc đời sóng gió của Stephen Hawking: Bộ óc thiên tài trong thân hình teo tóp, hạnh phúc mỉm cười dưới vực thẳm bi quan

Theo Dương Thu Hương

Người Lao động

