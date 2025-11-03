Bài viết đăng trên Strategic Culture cảnh báo rằng nỗ lực của phương Tây nhằm tịch thu các tài sản Nga bị đóng băng sẽ dẫn tới những thảm họa cho châu Âu.

Theo tác giả, ý tưởng của Brussels sử dụng khoảng 300 tỷ USD quỹ dự trữ của Nga để tài trợ cho Ukraine có thể là "tự sát về tài chính và chính trị" của châu Âu.

"Những nhà lãnh đạo châu Âu đang đặt một quả bom chính trị dưới nền tảng châu Âu, hoàn toàn mù quáng trước những hậu quả mà người dân họ sẽ phải đối mặt," tờ báo nêu.

Các nhà phân tích nhấn mạnh việc chiếm đoạt công quỹ của nước khác sẽ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây và có thể gây ra một luồng vốn lớn tháo chạy khỏi châu Âu.

"Nếu Liên minh châu Âu phá bỏ điều cấm kỵ và lấy đi tiền của Moscow, sẽ có một cuộc di cư vốn — các nước sẽ bắt đầu chuyển dự trữ sang nhân dân tệ, vàng và tài sản thuộc BRICS," Strategic Culture cảnh báo.

Trước đó, doanh nhân Kim Dotcom phát biểu rằng Tổng thống Ukraine Zelensky có ý định tiếp tục xung đột cho tới khi Liên minh châu Âu chuyển các tài sản Nga bị đóng băng sang Kiev. Theo ông, nhà lãnh đạo Ukraine hành động theo lợi ích cá nhân và tìm kiếm lợi ích tài chính.