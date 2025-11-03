Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo hậu quả thảm khốc từ việc tịch thu tài sản đóng băng

03-11-2025 - 15:14 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh báo hậu quả thảm khốc từ việc tịch thu tài sản đóng băng

 Báo chí cảnh báo việc tịch thu quỹ dự trữ khoảng 300 tỷ USD của Nga có thể gây hậu quả tàn phá cho châu Âu.

Bài viết đăng trên Strategic Culture cảnh báo rằng nỗ lực của phương Tây nhằm tịch thu các tài sản Nga bị đóng băng sẽ dẫn tới những thảm họa cho châu Âu.

Theo tác giả, ý tưởng của Brussels sử dụng khoảng 300 tỷ USD quỹ dự trữ của Nga để tài trợ cho Ukraine có thể là "tự sát về tài chính và chính trị" của châu Âu.

"Những nhà lãnh đạo châu Âu đang đặt một quả bom chính trị dưới nền tảng châu Âu, hoàn toàn mù quáng trước những hậu quả mà người dân họ sẽ phải đối mặt," tờ báo nêu.

Các nhà phân tích nhấn mạnh việc chiếm đoạt công quỹ của nước khác sẽ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây và có thể gây ra một luồng vốn lớn tháo chạy khỏi châu Âu.

"Nếu Liên minh châu Âu phá bỏ điều cấm kỵ và lấy đi tiền của Moscow, sẽ có một cuộc di cư vốn — các nước sẽ bắt đầu chuyển dự trữ sang nhân dân tệ, vàng và tài sản thuộc BRICS," Strategic Culture cảnh báo.

Trước đó, doanh nhân Kim Dotcom phát biểu rằng Tổng thống Ukraine Zelensky có ý định tiếp tục xung đột cho tới khi Liên minh châu Âu chuyển các tài sản Nga bị đóng băng sang Kiev. Theo ông, nhà lãnh đạo Ukraine hành động theo lợi ích cá nhân và tìm kiếm lợi ích tài chính.

Theo IZ
Ukraine nhận được 1 tỉ USD nhờ tài sản đóng băng của Nga

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
G7 tung hàng loạt kế đất điếm, Mỹ thêm đồng minh thách thức thế độc tôn của Trung Quốc: Hiệu quả đến đâu?

G7 tung hàng loạt kế đất điếm, Mỹ thêm đồng minh thách thức thế độc tôn của Trung Quốc: Hiệu quả đến đâu? Nổi bật

Sở hữu 16 triệu tấn đất hiếm, quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị xây nhà máy siêu nam châm hơn 140 triệu USD, nhắm hợp tác với cả Mỹ và Trung Quốc

Sở hữu 16 triệu tấn đất hiếm, quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị xây nhà máy siêu nam châm hơn 140 triệu USD, nhắm hợp tác với cả Mỹ và Trung Quốc Nổi bật

Nữ du khách bị du thuyền hạng sang "bỏ quên", tử vong trên đảo: Hành trình 60 ngày giá 1,5 tỷ đồng

Nữ du khách bị du thuyền hạng sang "bỏ quên", tử vong trên đảo: Hành trình 60 ngày giá 1,5 tỷ đồng

14:44 , 03/11/2025
Thông tin sốc về những tên cướp bảo tàng Louvre vừa bị bắt

Thông tin sốc về những tên cướp bảo tàng Louvre vừa bị bắt

14:30 , 03/11/2025
Bộ óc kỹ trị ‘thiên tài’ của Tần Thủy Hoàng và dự án ‘siêu xa lộ’ : 700 km không bê tông, không cỏ mọc, tồn tại suốt 20 thế kỷ

Bộ óc kỹ trị ‘thiên tài’ của Tần Thủy Hoàng và dự án ‘siêu xa lộ’ : 700 km không bê tông, không cỏ mọc, tồn tại suốt 20 thế kỷ

13:50 , 03/11/2025
Hà Lan tịch thu, Trung Quốc đáp trả: Cuộc chiến chip cơ bản đẩy ngành công nghiệp ô tô vào thế nguy hiểm

Hà Lan tịch thu, Trung Quốc đáp trả: Cuộc chiến chip cơ bản đẩy ngành công nghiệp ô tô vào thế nguy hiểm

13:38 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên