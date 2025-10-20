Cảnh báo khẩn: Đà Nẵng và 2 tỉnh khác đặc biệt chú ý

Chiều 20/10, Trung tâm khí tượng thuỷ văn phát cảnh báo cho biết, trong nhiều giờ qua, khu vực các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Trọng Hoá 75mm (Quảng Trị); Trà Giáp 71,8mm (TP. Đà Nẵng); Hương Trà 191,4mm (Quảng Ngãi);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, vì vậy người dân tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, ứng phó.