Cảnh báo khẩn đến 2 thành phố

03-11-2025 - 13:13 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mực nước trên các sông Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn dâng cao trở lại, khiến nhiều khu dân cư ở TP Huế và Đà Nẵng có nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Miền Trung tiếp tục mưa xối xả, nguy cơ tái ngập nhiều địa phương

Sáng 3/11, Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia phát tin lũ khẩn cấp cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế - TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Hiện lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên; lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế) có dao động; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) biến đổi chậm.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 (mức cao nhất); lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở dưới mức báo động 3.

Cảnh báo khẩn đến 2 thành phố- Ảnh 1.

Nước lũ phủ kín các tuyến đường trung thành phố Huế ngày 27/10 vừa qua (Ảnh: VGP).

Ngoài ra, từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại có thể gây nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Tính đến 18h30 chiều qua (2/11), mưa lũ ở miền Trung đã làm 36 người chết, 5 người mất tích. Ngoài ra mưa lũ cũng làm 60 người bị thương.

Tính đến tối qua, khu vực này còn 12.637 nhà bị ngập, nhiều nhất là Hà Tĩnh 4.708, Quảng Trị 3.695, Huế 2.841, Lâm Đồng 633, Quảng Ngãi 530 và Đà Nẵng 230, thông tin này được đăng tải trên tờ Tiền phong).

Không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc

Tại Bắc Bộ, sáng sớm nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và đang mở rộng ra các nơi khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-22 độ.

Dự báo ngày mai (4/11), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nền nhiệt tương đương nay. 

Từ ngày 5/11, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất  duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ, đến trưa chiều nhiệt độ tăng dần lên 23-24 độ. 

Từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

