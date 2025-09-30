Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo khẩn: Hà Nội mưa dông nhiều nơi, có thể xảy ra mưa đá, lốc, sét ở nội thành

30-09-2025 - 07:50 AM | Xã hội

Trong 30 phút đến 3 giờ tới, dự báo mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều quận nội thành.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lúc 5h40 ngày 30/9 đã phát đi Tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội.

Theo đó, sáng sớm nay (ngày 29/9), nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mây đối lưu, gây mưa dông và tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm.

Theo theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa tại các khu vực Thiên Lộc, Thượng Cát, Yên Lãng, Cổ Đô, Phúc Thọ, Hát Môn, Liên Minh, Sơn Đồng, An Khánh, Kiều Phú, Thạch Thất, Hạ Bằng, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Trần Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn…. Khối mây này tiếp tục di chuyển và mở rộng vào khu vực nội thành Hà Nội.

Trong 30 phút đến 3 giờ tới, dự báo mưa dông sẽ xảy ra ở nhiều quận nội thành. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển ngoài trời.

Cảnh báo khẩn: Hà Nội mưa dông nhiều nơi, có thể xảy ra mưa đá, lốc, sét ở nội thành- Ảnh 1.

Bão số 10 gây mưa to, ngập nhiều nơi

Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Hồng – sông Thao

Đêm 29/9, Đài Khí tượng – Thủy văn Lào Cai cảnh báo tình trạng lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Hồng – sông Thao, mực nước đang dâng nhanh, đe dọa ngập lụt diện rộng tại Lào Cai và Yên Bái.

Lúc 22h cùng ngày, mực nước sông Hồng tại Lào Cai đã lên tới 81,94 m, chỉ thấp hơn báo động 2 khoảng 0,06 m và tiếp tục tăng. Tại Trạm Thủy văn Yên Bái, sông Thao đo được 32,65 m, vượt báo động 3 tới 0,65 m, dự báo sẽ còn dâng nhanh do mưa lớn kết hợp xả lũ từ hồ chứa thượng nguồn.

Trong 6–24 giờ tới, lũ trên sông Ngòi Thia có xu hướng rút nhanh, nhưng trên sông Thao tại Yên Bái sẽ còn tiếp tục lên, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài khiến nhiều phường, xã ở Lào Cai và Yên Bái như Âu Lâu, Văn Phú, Cam Đường, Nam Cường, Mường Khương, Lục Yên, Trấn Yên, Xuân Ái, Mậu A… có thể ngập từ 0,3–0,5 m, nơi sâu trên 1 m. Đặc biệt, nguy cơ lũ ống, lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc, taluy đường; sụt lún tại khu vực địa chất yếu đang ở mức cao.

Khuyến cáo các địa phương cần khẩn cấp cảnh báo, hướng dẫn người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không qua cầu treo, ngầm tràn trong thời điểm mưa lũ lớn.

Thông báo khẩn: Người dân Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình chú ý

Theo Trang Anh

07:48 , 30/09/2025
07:30 , 30/09/2025
07:15 , 30/09/2025
07:12 , 30/09/2025

