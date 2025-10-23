Cảnh báo khẩn liên quan đến Bảo hiểm xã hội của người dân

BHXH TP.HCM vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng các đối tượng giả mạo giấy tờ, con dấu và chữ ký của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

Giả mạo giấy mời có đủ họ tên, số CCCD và địa chỉ cư trú

Theo cơ quan BHXH, một người dân ở phường Khánh Hội (TP.HCM) đã nhận được “Giấy mời” mang dấu đỏ và chữ ký ghi là của Phó Giám đốc BHXH cơ sở Xóm Chiếu. Đáng chú ý, các thông tin cá nhân in trên giấy như họ tên, ngày tháng năm sinh, chỗ ở, số CCCD đều trùng khớp.

Nội dung văn bản nêu căn cứ “Quyết định số 188/2025/NĐ-CP khoản 6 Điều 6”, kèm theo lời mời người dân đến “BHXH cơ sở Xóm Chiếu” để được “hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hộ gia đình”. Giấy mời còn yêu cầu phụ huynh mang BHYT, CCCD và “mã hồ sơ cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”, đồng thời không được cử người đi thay.

Một vụ giả mạo tương tự cũng xảy ra tại cơ sở BHXH Hòa Hưng, khi người dân trình báo phát hiện giấy mời có nội dung và hình thức tương tự, kèm dấu và chữ ký giả.

BHXH TP.HCM khẳng định các giấy mời này đều là giả mạo, cơ quan không phát hành văn bản theo hình thức trên và càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

Người dân có thể kiểm tra tính xác thực văn bản trên website https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn hoặc qua tổng đài 1900 9068. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc công an, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng.

Cảnh giác trước thủ đoạn thu thập dữ liệu cá nhân để trục lợi

Theo ngành BHXH, thủ đoạn của các đối tượng là đánh cắp dữ liệu, giả mạo cơ quan nhà nước để chiếm đoạt thông tin hoặc dẫn dụ người dân đến nơi hẹn rồi tiếp tục yêu cầu thêm giấy tờ, phí “đối chiếu”… nhằm trục lợi.

BHXH TP.HCM khuyến cáo:

Hành vi giả mạo giấy tờ cơ quan BHXH không chỉ gây hoang mang cho người tham gia bảo hiểm mà còn tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin để sử dụng vào các hoạt động lừa đảo tinh vi hơn. BHXH TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân khi chưa được xác minh rõ ràng.