CẢNH BÁO KHẨN: Ngân hàng tuyệt đối không gọi bạn từ các số điện thoại này, 100% là giả mạo

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông điệp cảnh báo khẩn cấp đến toàn thể khách hàng trước tình trạng các cuộc gọi lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng có xu hướng tái diễn với mức độ tinh vi cao. Ngân hàng MSB yêu cầu khách hàng nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các số điện thoại lạ có dấu hiệu lừa đảo.

Ngân hàng MSB cảnh báo 2 số điện thoại đáng ngờ

Theo thông báo chính thức từ MSB, các đối tượng lừa đảo thường gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật. Ngân hàng khẳng định MSB không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin tuyệt mật như: số thẻ, mã CVV2, ngày hết hạn thẻ, hoặc mã xác thực giao dịch OTP. Đây là "chìa khóa" mở khóa tài khoản, tuyệt đối không được tiết lộ.

Đáng chú ý, MSB công khai cảnh báo về hai số điện thoại: 024 9999 3453/ 028 9995 2457. MSB xác nhận hai số này KHÔNG thuộc sở hữu của Ngân hàng. Khách hàng tuyệt đối không làm theo bất kỳ chỉ dẫn nào từ các số máy này.

Trước mối đe dọa gia tăng, MSB khuyến cáo khách hàng cần thực hiện ngay các biện pháp bảo mật sau:

Quy tắc vàng: Không cung cấp bất kỳ thông tin thẻ hay thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân nào cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, qua điện thoại, email hay mạng xã hội.

Xác thực thông tin: Luôn xác minh mọi vấn đề liên quan đến thẻ tín dụng, nghĩa vụ thanh toán chỉ qua các kênh chính thức của MSB là hotline 1900 6083 hoặc trang chủ của MSB có tên miền duy nhất là: www.msb.com.vn.

Người dùng Tuyệt đối không tải ứng dụng lạ, truy cập vào các đường link hay email không rõ nguồn gốc. Đây là cửa ngõ phổ biến dẫn đến mất cắp dữ liệu. Ngoài ra, mỗi người cần chủ động theo dõi biến động giao dịch. Ngay khi phát hiện giao dịch bất thường, khách hàng cần khóa thẻ ngay lập tức và liên hệ Ngân hàng.

Ngân hàng MSB kêu gọi Quý khách hàng thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ đoạn lừa đảo, tăng cường cảnh giác tối đa để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

VPBank cảnh báo lừa đảo qua điện thoại, điểm mặt các đầu số lạ cần tránh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi một khuyến cáo khẩn cấp, kêu gọi khách hàng nâng cao cảnh giác trước mùa cao điểm mua sắm cuối năm, thời điểm các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn có xu hướng gia tăng. Mục tiêu của kẻ gian là đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo VPBank, các kịch bản lừa đảo đang được tinh chỉnh linh hoạt, dễ đánh trúng tâm lý nạn nhân. Các chiêu thức phổ biến gồm: giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu hỗ trợ mở khoá tài khoản, kiểm tra giao dịch thẻ, đăng ký sinh trắc học; mời vay lãi suất hấp dẫn nhưng yêu cầu phí trước; hoặc mạo danh cơ quan chức năng (công an, thuế, BHXH) yêu cầu cài đặt ứng dụng, cập nhật tài khoản (VNeiD, VSSiD) để cài phần mềm độc hại.

Người dân không làm theo hướng dẫn chuyển tiền từ các số điện thoại lạ.

Đáng chú ý, VPBank đặc biệt cảnh báo về các cuộc gọi từ những đầu số lạ và các tài khoản kết bạn qua mạng xã hội. Ngân hàng đã "điểm mặt" một số đầu số khách hàng cần thận trọng: 024x, 028x, 059x. Khách hàng cần cảnh giác với mọi yêu cầu không rõ ràng từ các số lạ hoặc người lạ trên Zalo, Facebook.

Mục tiêu cuối cùng của kẻ gian tập trung vào hai hành vi chính: (1) lừa cài app giả mạo để chiếm quyền điều khiển thiết bị; (2) lừa lấy thông tin nhạy cảm như dãy số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP hoặc ép buộc thực hiện sinh trắc học để hoàn tất giao dịch gian lận.

Để tự bảo vệ, VPBank khuyến cáo khách hàng tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau: Chỉ cài ứng dụng từ Google Play hoặc App Store, tuyệt đối không cài từ đường link lạ. Tuyệt đối không cung cấp dãy số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP hoặc thực hiện sinh trắc học theo yêu cầu qua điện thoại/tin nhắn, kể cả khi người gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Kiểm tra kỹ nội dung giao dịch trước khi xác thực sinh trắc học và chủ động gọi lại số tổng đài chính thức để xác minh nếu nghi ngờ. Thận trọng khi nhận cuộc gọi từ các đầu số lạ (024x, 028x, 059x) và cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền "chứng minh trong sạch".

VPBank đề nghị khách hàng sử dụng các kênh liên lạc chính thức của ngân hàng để tra cứu thông tin và báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc nâng cao cảnh giác cá nhân là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro lừa đảo trong thời điểm cuối năm.