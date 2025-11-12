Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo kiểu ăn cực hại gan, "mời gọi" gan nhiễm mỡ: Nhiều người đang làm mỗi ngày

12-11-2025 - 13:15 PM | Sống

Một nghiên cứu của Trung Quốc đã chỉ ra rằng kiểu ăn này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và gây hại cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang làm mỗi ngày.

Thói quen ăn cực hại gan

Theo trang tin QQ News, các nhà khoa học tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn với tốc độ ăn quá nhanh có nguy cơ cao bị rối loạn chức năng trao đổi chất và dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ hơn.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu trên gần 2.000 người mắc bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Kết quả cho thấy, những người có thói quen ăn với tốc độ nhanh có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn tới 22% so với nhóm ăn chậm hoặc ăn với tốc độ bình thường.

Ăn quá nhanh được các chuyên gia định nghĩa là ăn hết một bữa cơm trong vòng từ 5-10 phút, đôi khi là ngắn hơn 5 phút.

Cảnh báo kiểu ăn cực hại gan, "mời gọi" gan nhiễm mỡ: Nhiều người đang làm mỗi ngày- Ảnh 1.

Ăn quá nhanh có thể làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lưu Tư Đức, Trưởng khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nam Phương (thuộc Đại học Y Nam Phương, Trung Quốc), nhận định: “Não bộ của con người cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày. Do đó, nếu bạn ăn quá nhanh, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều calo hơn mức cần thiết, dẫn tới tình trạng thừa cân, béo phì. Đây được xem là hai yếu tố chính gây tích tụ mỡ trong gan và thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ”.

Theo bác sĩ Lưu Tư Đức, thói quen ăn quá nhanh không chỉ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa mà còn tác động tiêu cực đến gan và toàn bộ quá trình trao đổi chất. Thói quen ăn nhanh cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần.

Một số tác hại khác khi ăn quá nhanh

Gây hại cho dạ dày

Bác sĩ Lưu Tư Đức cho biết, thói quen ăn quá nhanh khiến thức ăn chưa được nhai kỹ đã bị đẩy xuống dạ dày, buộc cơ quan này phải tiết ra lượng lớn axit và enzyme tiêu hóa để xử lý. Về lâu dài, điều này làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng, gây đầy hơi, khó tiêu, thậm chí viêm loét dạ dày.

Tăng nguy cơ mắc các hội chứng chuyển hóa

Một nghiên cứu do Đại học Hiroshima (Nhật Bản) thực hiện, được công bố tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), cũng chỉ ra rằng thói quen ăn quá nhanh có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa (bao gồm huyết áp cao, tăng đường huyết, mỡ máu, tăng số đo vòng eo).

Tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ, bác sĩ Takayuki Yamaji, tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản cho biết nhóm của ông đã kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khoẻ cho hơn 1.000 người tham gia (không mắc hội chứng chuyển hóa khi bắt đầu nghiên cứu) trong vòng 5 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn nhanh có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hoá cao hơn những người có tốc độ ăn bình thường hoặc ăn chậm.

Cảnh báo kiểu ăn cực hại gan, "mời gọi" gan nhiễm mỡ: Nhiều người đang làm mỗi ngày- Ảnh 2.

Ăn quá nhanh gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Cách ăn đúng để bảo vệ sức khỏe và lá gan

Bác sĩ Lưu Tư Đức cho rằng trong nhịp sống hiện đại, nhiều người vì bận rộn mà ăn uống vội vàng, coi bữa ăn như một nhiệm vụ cần hoàn thành nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, thói quen này đang “bào mòn” sức khỏe từng ngày.

Vị chuyên gia khuyến cáo, mỗi bữa ăn nên kéo dài ít nhất 20-30 phút. Khi ăn, mọi người cần ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế vừa ăn vừa làm việc hay sử dụng điện thoại. Ngoài ra, mọi người cần ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt ngay đầu bữa ăn để giúp kiểm soát tốc độ ăn và hỗ trợ hệ tiêu hóa, gan hoạt động hiệu quả hơn.

“Chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ trên bàn ăn, bạn đã giúp gan được ‘nghỉ ngơi’ và giảm đáng kể nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ,” bác sĩ Lưu nhấn mạnh.

8 thói quen ăn uống lành mạnh hóa ra lại là thủ phạm gây gan nhiễm mỡ: Hại hơn cả rượu bia!

Theo Mộc Miên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
gan nhiễm mỡ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ

Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ Nổi bật

Mua vàng ít bị mẹ mắng nhất

Mua vàng ít bị mẹ mắng nhất Nổi bật

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới

12:55 , 12/11/2025
Người phụ nữ ra tiệm mua hơn 3 cây vàng, chủ cửa hàng từ chối bán rồi lập tức báo công an

Người phụ nữ ra tiệm mua hơn 3 cây vàng, chủ cửa hàng từ chối bán rồi lập tức báo công an

12:40 , 12/11/2025
Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

12:27 , 12/11/2025
Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp

Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp

11:48 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên