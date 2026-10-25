Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

Theo hướng dẫn của ban tổ chức, khán giả tham dự concert phải thực hiện thủ tục kiểm tra vé, đổi vòng tay và di chuyển vào sân theo khu vực tương ứng với hạng vé đã mua. Việc kiểm soát vé và vòng tay là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham dự, hạn chế các trường hợp vào sân không đúng quy định.