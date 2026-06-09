Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng cuộc gọi Video Deepfake

Deepfake đang là một mối đe dọa đối với sự trung thực và tin cậy của video và hình ảnh. Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân, bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến. Phần lớn hình thức lừa đảo trực tuyến này nhắm tới việc lừa đảo tài chính.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người thân, bạn bè hoặc nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một số dấu hiệu nhận biết cuộc gọi Deepfake gồm: Thời lượng cuộc gọi rất ngắn; khuôn mặt nhân vật thiếu biểu cảm, cử động không tự nhiên; hình ảnh, ánh sáng, màu da bất thường; âm thanh không đồng bộ với hình ảnh hoặc chất lượng cuộc gọi kém, chập chờn. Các đối tượng thường viện lý do mất sóng, tín hiệu yếu và nhanh chóng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ.

Ảnh minh họa

Để phòng tránh, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin qua các kênh liên lạc khác trước khi thực hiện giao dịch tài chính; kiểm tra kỹ chủ tài khoản nhận tiền; không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi chưa được xác thực. Trường hợp người gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị liên quan để kiểm chứng thông tin.

Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.