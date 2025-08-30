Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30-08-2025 - 17:29 PM | Xã hội

Thêm một chiêu trò giả danh shipper quen thuộc vừa xuất hiện, nhắc người dân cảnh giác để không rơi vào bẫy mất tiền oan.

Theo thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm tới những khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến. 

Các đối tượng giả danh shipper gọi điện yêu cầu người nhận chuyển khoản thanh toán tiền hàng, sau đó gửi tin nhắn thông báo khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản mở "thẻ bảo hiểm hàng hóa tự động" và đe dọa nếu không làm theo hướng dẫn, hệ thống sẽ tự động trừ tiền hằng tháng. Từ đó, chúng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện nhiều bước khác để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!- Ảnh 1.

Đối tượng giả danh “Bưu điện Việt Nam” để nhắn tin lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!- Ảnh 2.

in nhắn giả danh shipper của đối tượng lừa đảo anh P.Q.T

