Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!

Theo thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm tới những khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến.

Các đối tượng giả danh shipper gọi điện yêu cầu người nhận chuyển khoản thanh toán tiền hàng, sau đó gửi tin nhắn thông báo khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản mở "thẻ bảo hiểm hàng hóa tự động" và đe dọa nếu không làm theo hướng dẫn, hệ thống sẽ tự động trừ tiền hằng tháng. Từ đó, chúng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện nhiều bước khác để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng giả danh “Bưu điện Việt Nam” để nhắn tin lừa đảo