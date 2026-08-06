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Cảnh báo từ Bệnh viện Bạch Mai

| | Xã hội

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã phát đi cảnh báo cho người dân.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, các đối tượng mạo danh đã gửi cho ứng viên những nội dung như “thư mời sơ tuyển”, “thư mời phỏng vấn”, kèm theo các tài liệu giả mạo. Sau đó, người nhận được yêu cầu thực hiện một số thao tác như tải và sử dụng các ứng dụng nhắn tin không chính thống, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng mạo danh.

Bệnh viện khẳng định không yêu cầu ứng viên chuyển tiền

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định những thông tin, hình ảnh xuất hiện trong các email và tài liệu đang lan truyền là giả mạo, không do bệnh viện phát hành.

Bệnh viện không gửi thư mời tuyển dụng qua email cá nhân với những nội dung như trên; không yêu cầu ứng viên tải ứng dụng nhắn tin hoặc kết nối qua các nền tảng như Signal, Telegram để tham gia tuyển dụng.

Đặc biệt, bệnh viện không yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình tuyển dụng.

Mọi thông tin tuyển dụng chính thức của Bệnh viện Bạch Mai chỉ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của bệnh viện.

Cảnh báo lừa đảo (Ảnh: BVCC).

Người dân cần làm gì để tránh bị lừa?

Để bảo vệ quyền lợi, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân không làm theo hướng dẫn trong các email, tin nhắn hoặc tài liệu có dấu hiệu nghi giả mạo.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu bảo mật cho cá nhân, tổ chức không rõ danh tính.

Ứng viên có nhu cầu tìm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cần chủ động kiểm tra thông tin tuyển dụng qua các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện, thay vì làm theo hướng dẫn được gửi từ những nguồn không xác thực.

Khi phát hiện email, tin nhắn hoặc tài liệu có dấu hiệu giả mạo Bệnh viện Bạch Mai, người dân nên thông báo cho bệnh viện hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ và kịp thời xử lý.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đề nghị người dân chia sẻ thông tin cảnh báo để nhiều người biết, nâng cao cảnh giác và tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng.

Theo Ngọc Minh

Đời sống và pháp luật

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