Công an đề nghị 3.055 chủ phương tiện mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh.

Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi nhận và ra thông báo vi phạm đối với 3.055 trường hợp phương tiện ô tô vi phạm TTATGT đường bộ tại các địa bàn: Phường Việt Trì, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, xã Yên Lạc.

Danh sách các phương tiện vi phạm TTATGT qua hệ thống camera giám sát. Ảnh chụp màn hình

Các hành vi vi phạm chủ yếu là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gồm: Vi phạm tốc độ 2.383 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 485 trường hợp; không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe tham gia giao thông 187 trường hợp.

Việc triển khai hệ thống camera giám sát đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT; bảo đảm việc phát hiện vi phạm được thực hiện khách quan, chính xác, minh bạch. Đồng thời, dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy phục vụ công tác phân tích, xử lý theo quy định.

Thực tiễn cho thấy, các hành vi như chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không thắt dây đai an toàn đều là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc tăng cường xử lý các vi phạm này có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức tự giác, đặc biệt là tuân thủ tốc độ, tín hiệu đèn giao thông và thắt dây đai an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.