Cảnh báo việc trekking tự phát ở rừng đặc dụng Sơn Trà

Ngày 10/9, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay đã cảnh báo người dân và du khách không tham gia các tour trekking, du lịch sinh thái trái phép vào rừng đặc dụng tại bán đảo Sơn Trà.

BQL cho hay, hiện nay Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà chưa được phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân tự ý vào lâm phận rừng đặc dụng để tổ chức hoạt động trekking, tham quan, trải nghiệm, quan sát động vật hoang dã… khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là trái với quy định của pháp luật.

Một nhóm du khách đi trekking trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hiền.

Đơn vị khuyến cáo người dân, du khách không đăng ký, mua hoặc tham gia vào các tour trekking, tour sinh thái trải nghiệm, quan sát động vật hoang dã… tự phát, không rõ tính pháp lý vào khu vực rừng đặc dụng tại bán đảo Sơn Trà.

Không tự ý đi theo các đường mòn, lối mở vào rừng để tham gia các hoạt động do cá nhân, tổ chức tự phát tổ chức. Đặc biệt, không tham gia các hoạt động trekking, quan sát động vật hoang dã vào ban đêm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khi phát hiện các hoạt động tổ chức tour trái phép vào khu vực rừng đặc dụng, cần báo cho cơ quan chức năng hoặc BQL để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

BQL cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không tự ý quảng bá, chào bán, tổ chức hoặc đưa khách vào lâm phận rừng đặc dụng Sơn Trà để khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc tự ý kinh doanh, tổ chức tour hoặc đưa khách vào rừng khi chưa được phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

BQL khuyến cáo người dân, du khách không tham gia các hoạt động trekking, quan sát động vật hoang dã vào ban đêm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo BQL cho hay, bán đảo Sơn Trà là khu vực có giá trị đặc biệt về hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên. Việc tham quan, trải nghiệm cần được thực hiện đúng quy định nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên.

Trước đó, sáng 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê trên bán đảo Sơn Trà chụp ảnh, không may ba người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống. Vào 14h cùng ngày, chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.