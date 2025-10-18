Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-10-2025 - 16:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng biến động mạnh khiến nhu cầu mua tăng cao, kéo theo nhiều vụ lừa đảo bán vàng giả với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho các tiệm vàng.

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục biến động khiến nhu cầu mua vàng tăng cao. Lợi dụng tình hình này, tội phạm lừa đảo bằng hình thức mua bán vàng giả lại có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là những người ham rẻ, muốn mua vàng với giá thấp hơn thị trường hoặc các cơ sở kinh doanh vàng bạc mất cảnh giác trong khâu kiểm tra khi kẻ gian mang vàng giả đến bán hay cầm cố.

Theo ghi nhận của phóng viên, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo mua bán vàng giả, thu giữ tang vật gồm những miếng vàng thô chưa qua chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng, tổng trọng lượng 65 cây vàng (trị giá gần 9 tỷ đồng), cùng bạc nguyên liệu và nhiều vật chứng liên quan.

Cảnh giác bẫy lừa mua vàng giả- Ảnh 1.

Những sợi dây chuyền màu vàng trông rất thật, khó phát hiện bằng mắt thường. Chỉ có hai đầu móc khóa là vàng thật, còn lại toàn bộ sợi dây được làm bằng bạc, dập khuôn và si mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài y như thật. Bằng thủ đoạn này, ổ nhóm đã khiến hàng chục cơ sở kinh doanh vàng bạc ở nhiều địa phương sập bẫy, mua phải vàng giả.

Một chủ tiệm vàng tại Ninh Bình là nạn nhân trong vụ việc cho biết, đối tượng lừa đảo đã nhiều lần đến cửa hàng để mua bán vàng. Lần cuối cùng, hắn mang đến một sợi dây chuyền nặng 1 cây vàng.

Cảnh giác bẫy lừa mua vàng giả- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thủy, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc Ngọc Thủy, cho biết: “Cái mắc cài đấy đúng là của nhà mình nên mình không nghi ngờ gì, mua luôn. Mấy hôm sau xem trên nhóm mua bán vàng ở địa phương thấy bảo có đối tượng lừa bán vàng giả. Nhìn đúng nó, mình mới đem vàng nhà mình ra thử thì thấy là vàng giả. Lúc đó mới trình báo công an". 

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ ổ nhóm gồm 6 đối tượng lừa đảo, trong đó có 1 kẻ chủ mưu, 1 trưởng nhóm và 4 thành viên.

Theo lời khai, đối tượng chủ mưu vốn là thợ kim hoàn, am hiểu kỹ thuật pha trộn phụ gia, hóa chất để tạo ra sản phẩm mạ vàng tinh vi như vàng thật. Thủ đoạn cắt hai đầu móc khóa của dây chuyền vàng thật có ký hiệu của tiệm vàng, rồi gắn vào dây chuyền giả để lừa bán vàng giả, được hắn học qua mạng. Cả nhóm hoạt động hơn 4 tháng thì bị bắt.

Cảnh giác bẫy lừa mua vàng giả- Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Văn Tuyên khai nhận: “Em hướng dẫn nhóm đến các tiệm vàng có ít camera, ít dụng cụ cân đo tuổi vàng. Một hai lần đầu bọn em đến mua bán vàng thật để lấy lòng tin. Sau khi chủ tiệm vàng tin tưởng rồi thì mới đưa vàng giả vào tiêu thụ". 

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng có cả một nhà xưởng chế tác vàng giả tại Đồng Nai, với nhiều thiết bị chuyên dụng. Nhóm này đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo, và đang chuẩn bị thực hiện thêm 22 vụ khác ở một số tỉnh, thành phía Bắc.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Các đối tượng giao ước, nếu trong 24 giờ có người bị mất liên lạc thì cả nhóm sẽ tự động hủy sim điện thoại và giải tán để tránh bị phát hiện". 

Cảnh giác bẫy lừa mua vàng giả- Ảnh 4.

Trước đó không lâu, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc tương tự: một đối tượng mang sợi dây chuyền vàng giả đến tiệm vàng cầm cố lấy 80 triệu đồng. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị nhân viên đuổi bắt, giao công an xử lý.

Cơ quan công an khuyến cáo, các chủ tiệm vàng cần tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh, thận trọng trong giao dịch. Khi có khách đến mua bán vàng, cần yêu cầu bỏ khẩu trang, kính mắt để dễ nhận diện; đồng thời kiểm tra, xác minh kỹ chất lượng sản phẩm trước khi giao dịch, tránh để kẻ gian lợi dụng.

Theo Xuân Sơn - Phạm Anh

VTV.vn

