Cảnh giác với thủ đoạn "mua bán người" núp bóng tuyển dụng việc làm

Sau kỳ nghỉ hè là đến thời điểm cuối năm, nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động, việc làm thời vụ của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội mua bán người lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, đưa người ra nước ngoài trái phép nhằm trục lợi.

Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng hấp dẫn trên mạng xã hội với mức lương cao, thủ tục đơn giản, không yêu cầu bằng cấp hoặc hứa hẹn việc nhẹ, thu nhập lớn tại nước ngoài. Sau khi tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân cung cấp giấy tờ cá nhân, nộp tiền đặt cọc hoặc đưa sang nước ngoài bằng các con đường không chính thống.

Nhiều trường hợp sau khi bị lừa đã trở thành nạn nhân của các đường dây cưỡng bức lao động, lừa đảo trực tuyến hoặc bị bóc lột sức lao động trong điều kiện khắc nghiệt. Không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất tiền, mất liên lạc với người thân trong thời gian dài.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân:

• Tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trước khi đăng ký.

• Không tin vào các lời mời gọi việc nhẹ, lương cao bất thường.

• Không giao hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy tờ cá nhân cho người lạ.

• Chỉ tham gia xuất khẩu lao động thông qua các doanh nghiệp được cấp phép.

• Kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người.

Mua bán người là loại tội phạm nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người và gây mất an ninh trật tự xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và người thân, đồng thời tích cực tố giác tội phạm để góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.