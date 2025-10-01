Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá

01-10-2025 - 16:50 PM | Sống

Sau mưa lớn, khu vực Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) vẫn ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn trong khi trẻ em và thanh niên rủ nhau ra đường ngập để bắt cá, nghịch nước.

Sau trận mưa xối xả kéo dài nhiều giờ đồng hồ ngày 30/9, đến hôm nay nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn ngập sâu, nước ngập mênh mông.

Dù buổi sáng trời đã hửng nắng, nhưng đến trưa 1/10, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt trên nhiều tuyến đường.

Tại khu vực Văn Quán (Hà Đông), mưa lớn kéo dài khiến mặt nước hồ Văn Quán, hồ Than Thở dâng cao, tràn qua đường Văn Quán. Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện, đặc biệt là ô tô, phải nằm chờ nước rút mới dám di chuyển. Người đi xe máy cũng chật vật dẫn dắt, tìm lối vòng để tránh ngập.

Trong bối cảnh giao thông khó khăn, không ít em nhỏ do được nghỉ học đã mang theo xô nhựa ra khu vực ngập để vui đùa, vầy nước. Một số nhóm bạn trẻ còn xách theo thùng xốp, rổ rá đi bắt cá tại những đoạn đường ngập sâu, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa tiềm ẩn nguy hiểm.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 1.

Nước dâng cao khiến hồ Văn Quán, hồ Than Thở các đường xung quanh hồ "hòa làm một".

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 2.

Nhiều đoạn đường nước ngập đến đầu gối, nhiều người phải dắt bộ xe máy bì bõm lội qua

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 3.

Nước hồ tràn lên ngập kín hết đường và vỉa hè khu vực Văn Quán.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 4.

Người dân dắt xe máy bì bõm qua đoạn ngập, trong khi một số bạn trẻ lội ra vầy nước, chụp ảnh....

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 5.

Nhóm thanh niên xách thùng xốp, rổ nhựa đi bắt cá ngay trên lòng đường ngập lụt.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 6.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 7.

Các em nhỏ mang theo xô nhựa, rổ nhựa ra nghịch nước, bắt cá giữa đoạn đường ngập ở khu vực Văn Quán.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 8.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 9.

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 10.

Tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người lo lắng, bởi tiềm ẩn nguy hiểm nếu không may các em di chuyển ra những khu vực ngập sâu để vui chơi

Cảnh lạ ở "Vịnh Văn Quán" sau ngày mưa xối xả: Phố xá mênh mông nước, trẻ em rủ nhau vầy nước, bắt cá- Ảnh 11.

Hà Nội mưa lớn sáng đầu tuần do ảnh hưởng bão số 10, đường phố tắc cứng, người dân chật vật di chuyển

Theo Nam An - Ảnh: NXH

Đời sống & pháp luật

vịnh văn quán

