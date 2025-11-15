Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát công bố tin nhắn mà người dùng phải xóa ngay

15-11-2025 - 08:49 AM | Kinh tế số

Công sát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Ngày càng nhiều chiêu lừa trực tuyến được tạo ra nhằm lúc người dùng mất cảnh giác nhất. Lợi dụng tâm lý hoang mang và mong muốn lấy lại tài sản bị thất lạc, tội phạm mạng đã sử dụng những chiêu lừa có mức độ tinh vi cao, khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy.

Một trong những trò lừa được cảnh báo thời gian gần đây là hình thức giả mạo dịch vụ Find My của Apple, nhắm vào những người vừa mất iPhone. Theo Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Thụy Sĩ (NCSC), số vụ tấn công dạng này gia tăng đáng kể. Nạn nhân thường nhận được tin nhắn tự xưng Apple, thông báo rằng thiết bị bị thất lạc đã được định vị. Thông tin trong tin nhắn được trình bày như thật, khiến nhiều người tin rằng họ sắp tìm lại được máy.

Cảnh sát công bố tin nhắn mà người dùng phải xóa ngay- Ảnh 1.

Tin nhắn lừa đảo thông báo đã tìm thấy iPhone bị mất.

NCSC cho biết đây là bước mở đầu cho nỗ lực chiếm đoạt Apple ID. Khi truy cập được tài khoản, kẻ gian có thể gỡ Activation Lock, cơ chế quan trọng giúp khóa chặt iPhone bị mất, từ đó biến thiết bị đánh cắp thành món hàng có thể bán lại.

Thủ đoạn dựa trên chính thông tin người dùng để lại khi báo mất. Khi kích hoạt chế độ mất, nhiều chủ sở hữu hiển thị số điện thoại hoặc email lên màn hình khóa với hy vọng người nhặt được sẽ liên hệ. Tội phạm mạng sử dụng dữ liệu này để gửi tin nhắn mạo danh, thậm chí chờ vài tháng để nạn nhân mất cảnh giác hơn. Trong nhiều trường hợp, tin nhắn còn liệt kê chính xác model, dung lượng, màu sắc thiết bị hoặc bịa đặt địa điểm tìm thấy để tăng độ tin cậy.

Liên kết trong tin nhắn đưa người dùng đến một trang web có giao diện giống Apple. Khi nạn nhân đăng nhập, kẻ lừa đảo ngay lập tức chiếm quyền Apple ID. Theo chuyên gia, việc đánh vào tâm lý hy vọng tìm lại thiết bị khiến nhiều người dễ rơi vào bẫy. Nguy cơ không chỉ mất máy mà còn liên quan tới giao dịch gian lận hoặc truy cập trái phép vào các tài khoản liên kết.

NCSC đưa ra một loạt khuyến nghị: xóa ngay các tin nhắn đáng ngờ và không mở liên kết; kích hoạt chế độ mất thông qua iCloud hoặc thiết bị Apple khác; đặt mã PIN cho SIM; hạn chế hiển thị thông tin liên hệ lên màn hình khóa; sử dụng phần mềm bảo mật và tường lửa để ngăn chặn truy cập từ các liên kết độc hại. Apple khẳng định họ không liên hệ người dùng qua SMS hay email để báo thiết bị được tìm thấy.

Theo Huỳnh Duy

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế giới mạng choáng váng với hacker AI đầu tiên trên thế giới: Tự động thực hiện 90% hoạt động, con người chỉ cần bấm nút triển khai

Thế giới mạng choáng váng với hacker AI đầu tiên trên thế giới: Tự động thực hiện 90% hoạt động, con người chỉ cần bấm nút triển khai Nổi bật

Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí ngay tại nhà, người dân ai cũng nên biết

Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí ngay tại nhà, người dân ai cũng nên biết Nổi bật

Khởi động sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm 2025

Khởi động sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm 2025

08:41 , 15/11/2025
Nam sinh 2007 ở Hà Nội bất ngờ đi bán 30 cây vàng rồi thực hiện chuyển khoản 4 tỷ đồng: Công an lập tức điều tra

Nam sinh 2007 ở Hà Nội bất ngờ đi bán 30 cây vàng rồi thực hiện chuyển khoản 4 tỷ đồng: Công an lập tức điều tra

19:45 , 14/11/2025
Công an phát cảnh báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi Zalo có nội dung sau

Công an phát cảnh báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi Zalo có nội dung sau

18:18 , 14/11/2025
Đừng tin vào việc đăng xuất Zalo trên máy tính công cộng là an toàn, bạn cần thực hiện thêm những bước sau

Đừng tin vào việc đăng xuất Zalo trên máy tính công cộng là an toàn, bạn cần thực hiện thêm những bước sau

17:44 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên