Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh 2007 ở Hà Nội bất ngờ đi bán 30 cây vàng rồi thực hiện chuyển khoản 4 tỷ đồng: Công an lập tức điều tra

14-11-2025 - 17:04 PM | Kinh tế số

Nam thanh niên bị thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng đi bán.

Nam sinh 2007 ở Hà Nội bất ngờ đi bán 30 cây vàng rồi thực hiện chuyển khoản 4 tỷ đồng: Công an lập tức điều tra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một nam thanh niên ở Hà Nội vừa bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho các đối tượng.

Ngày 10/11/2025, cháu P (SN: 2007; trú tại Hà Nội) có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan Công an thông báo cháu có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh tiền trong sạch.

Đối tượng yêu cầu cháu P lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng. Do lo sợ, cháu P đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó cháu chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang đứng trước 'cơ hội ngàn năm có một' để trở thành trung tâm của khu vực và thế giới trong lĩnh vực 700 tỷ USD

Việt Nam đang đứng trước 'cơ hội ngàn năm có một' để trở thành trung tâm của khu vực và thế giới trong lĩnh vực 700 tỷ USD Nổi bật

Sự cố nghiêm trọng trên hệ điều hành Windows, người dùng cần biết để không bị hack

Sự cố nghiêm trọng trên hệ điều hành Windows, người dùng cần biết để không bị hack Nổi bật

Vừa quen bạn trai mới, người phụ nữ 46 tuổi ở Hà Nội chuyển khoản luôn 100 triệu đồng, sau đó báo công an

Vừa quen bạn trai mới, người phụ nữ 46 tuổi ở Hà Nội chuyển khoản luôn 100 triệu đồng, sau đó báo công an

16:32 , 14/11/2025
Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

15:52 , 14/11/2025
Lừa đảo 128.000 nhà đầu tư với số tiền 147.000 tỷ đồng, “bà trùm” sống cuộc đời xa hoa, tự xưng "nữ hoàng"

Lừa đảo 128.000 nhà đầu tư với số tiền 147.000 tỷ đồng, “bà trùm” sống cuộc đời xa hoa, tự xưng "nữ hoàng"

15:50 , 14/11/2025
Đang định chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho shipper, một dòng bất thường trên MoMo khiến cô gái "quay xe" khẩn cấp

Đang định chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho shipper, một dòng bất thường trên MoMo khiến cô gái "quay xe" khẩn cấp

15:01 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên