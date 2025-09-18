Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch

Chiều 17/9, theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn cũ (nay là xã Toàn Lưu), tỉnh Hà Tĩnh, hàng loạt ô tô nối đuôi dừng ở đường làng để xem đất, khiến khu vực vốn yên ắng nay trở nên ồn ào, bất thường.
Thôn Trung Tâm nằm cách trụ sở UBND xã Toàn Lưu hơn 10km, cách vị trí quy hoạch khu công nghiệp thành phố Hà Tĩnh khoảng 5km, địa hình đất đồi núi, dân cư thưa thớt. Không phải là khu vực có vị trí đắc địa để phát triển kinh doanh, nhưng gần đây làng quê này bỗng trở thành điểm nóng bất động sản.
Theo tìm hiểu, thời gian gần đây, nhiều khu đất có diện tích hàng nghìn mét vuông tại khu vực này đã được phân lô, tách thửa và làm đường tạm để rao bán đất nền. Đáng chú ý, các lô đất thường được chia nhỏ thành nhiều ô, thửa nhỏ với lời chào mời hấp dẫn như “đất rẻ, tiềm năng nhất Hà Tĩnh”.
Dọc tuyến đường trung tâm xã và đường dẫn vào thôn, hàng loạt ô tô cá nhân đậu kín hai bên, môi giới bất động sản đứng theo nhóm, chào bán đất ngay tại chỗ.
Một số khu đất sau khi phân lô đã được trải nhựa, kẻ vạch vàng hai làn, để tạo cảm giác như một khu dân cư đang hình thành. Những khu đất được rao bán đất nền trước đây là đất trồng cây lâu năm, sau đó được chuyển đổi mục đích sang đất ở. Tuy nhiên hiện được tách thửa nhỏ, với chiều rộng từ 5-7m, dài 20m để rao bán.
Theo thông tin từ các nhóm môi giới, giá đất hiện dao động từ 500–700 triệu đồng/lô, với diện tích mỗi nền khoảng 120–140m². Tuy nhiên, thực tế khu vực này dân cư thưa thớt, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, cách xa trung tâm xã...
“Trước giờ, đất ở đây ai để ý đâu. Đồi núi khô cằn, dân ít, đi đâu cũng xa, người trẻ ở thôn phải đi ra các thành phố làm việc. Giờ xe ô tô về kín đường, ai cũng xôn xao, choáng váng. Đất trồng cây lâu năm giờ thấy về họ hỏi mua giá 500-700 ngàn đồng/m2, nhiều nhà cũng đã bán cả khu vườn cũng được tiền tỷ”, bà Nguyễn Thị L. (50 tuổi, thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu) cho biết.
Theo người dân địa phương, phần lớn các khu đất được rao bán trước đây là rừng trồng, đất đồi khô cằn, chủ yếu để trồng cây lấy gỗ hoặc để hoang, chưa từng có giao dịch mua bán nhà đất sôi động như hiện nay. Sự đổ bộ của các nhóm môi giới, nhà đầu tư khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang, lo lắng.
Trước hiện tượng bất thường này, nhiều người dân địa phương cho rằng chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc kiểm tra quy hoạch, kiểm soát việc phân lô bán nền để tránh tình trạng đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa bàn.
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%. Tuy nhiên, đại diện địa phương khẳng định đây là cơn “sốt ảo” do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Phía chính quyền địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt
ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất.