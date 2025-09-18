Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch

18-09-2025 - 14:15 PM | Bất động sản

Nhiều vùng quê ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) những ngày gần đây bỗng trở nên náo loạn khi hàng loạt ô tô đổ về, “cò đất” tụ tập đông đúc để săn mua đất nền.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 1.

Chiều 17/9, theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn cũ (nay là xã Toàn Lưu), tỉnh Hà Tĩnh, hàng loạt ô tô nối đuôi dừng ở đường làng để xem đất, khiến khu vực vốn yên ắng nay trở nên ồn ào, bất thường.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 2.

Thôn Trung Tâm nằm cách trụ sở UBND xã Toàn Lưu hơn 10km, cách vị trí quy hoạch khu công nghiệp thành phố Hà Tĩnh khoảng 5km, địa hình đất đồi núi, dân cư thưa thớt. Không phải là khu vực có vị trí đắc địa để phát triển kinh doanh, nhưng gần đây làng quê này bỗng trở thành điểm nóng bất động sản.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 3.

Theo tìm hiểu, thời gian gần đây, nhiều khu đất có diện tích hàng nghìn mét vuông tại khu vực này đã được phân lô, tách thửa và làm đường tạm để rao bán đất nền. Đáng chú ý, các lô đất thường được chia nhỏ thành nhiều ô, thửa nhỏ với lời chào mời hấp dẫn như “đất rẻ, tiềm năng nhất Hà Tĩnh”.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 4.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 5.

Dọc tuyến đường trung tâm xã và đường dẫn vào thôn, hàng loạt ô tô cá nhân đậu kín hai bên, môi giới bất động sản đứng theo nhóm, chào bán đất ngay tại chỗ.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 6.

Một số khu đất sau khi phân lô đã được trải nhựa, kẻ vạch vàng hai làn, để tạo cảm giác như một khu dân cư đang hình thành. Những khu đất được rao bán đất nền trước đây là đất trồng cây lâu năm, sau đó được chuyển đổi mục đích sang đất ở. Tuy nhiên hiện được tách thửa nhỏ, với chiều rộng từ 5-7m, dài 20m để rao bán.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 7.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 8.

Theo thông tin từ các nhóm môi giới, giá đất hiện dao động từ 500–700 triệu đồng/lô, với diện tích mỗi nền khoảng 120–140m². Tuy nhiên, thực tế khu vực này dân cư thưa thớt, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, cách xa trung tâm xã...

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 9.

“Trước giờ, đất ở đây ai để ý đâu. Đồi núi khô cằn, dân ít, đi đâu cũng xa, người trẻ ở thôn phải đi ra các thành phố làm việc. Giờ xe ô tô về kín đường, ai cũng xôn xao, choáng váng. Đất trồng cây lâu năm giờ thấy về họ hỏi mua giá 500-700 ngàn đồng/m2, nhiều nhà cũng đã bán cả khu vườn cũng được tiền tỷ”, bà Nguyễn Thị L. (50 tuổi, thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu) cho biết.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 10.

Theo người dân địa phương, phần lớn các khu đất được rao bán trước đây là rừng trồng, đất đồi khô cằn, chủ yếu để trồng cây lấy gỗ hoặc để hoang, chưa từng có giao dịch mua bán nhà đất sôi động như hiện nay. Sự đổ bộ của các nhóm môi giới, nhà đầu tư khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang, lo lắng.

Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch- Ảnh 11.

Trước hiện tượng bất thường này, nhiều người dân địa phương cho rằng chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc kiểm tra quy hoạch, kiểm soát việc phân lô bán nền để tránh tình trạng đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa bàn.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%. Tuy nhiên, đại diện địa phương khẳng định đây là cơn “sốt ảo” do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Phía chính quyền địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt

ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất.


Vừa công bố quy hoạch khu công nghiệp, “cò đất” ùn ùn đổ về làng quê

Theo Hoài Nam

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại dự án 9 tòa tháp bên bờ sông Cấm của Kinh Bắc dồn dập thi công, Hải Phòng sắp đón thêm siêu tháp cao bậc nhất thành phố

Đại dự án 9 tòa tháp bên bờ sông Cấm của Kinh Bắc dồn dập thi công, Hải Phòng sắp đón thêm siêu tháp cao bậc nhất thành phố Nổi bật

Đại gia gốc Thanh Hóa xây mái vòm thép lớn nhất hành tinh: Từng góp mặt làm công trình World Cup, nay nhận việc mới tại bảo tàng 700 triệu USD ở Saudi Arabia

Đại gia gốc Thanh Hóa xây mái vòm thép lớn nhất hành tinh: Từng góp mặt làm công trình World Cup, nay nhận việc mới tại bảo tàng 700 triệu USD ở Saudi Arabia Nổi bật

Tình tiết bất ngờ vụ xây nhà nhầm trên đất người khác: Bị đơn kháng cáo, không trả đất

Tình tiết bất ngờ vụ xây nhà nhầm trên đất người khác: Bị đơn kháng cáo, không trả đất

13:59 , 18/09/2025
Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ

Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ

13:58 , 18/09/2025
Kỷ lục chưa từng có về giải phóng mặt bằng dự án sân bay của Bộ Công an

Kỷ lục chưa từng có về giải phóng mặt bằng dự án sân bay của Bộ Công an

13:28 , 18/09/2025
Công an cảnh báo 3 thủ đoạn mua bán đất đai, người dân cần đặc biệt chú ý tránh mất tiền tỷ

Công an cảnh báo 3 thủ đoạn mua bán đất đai, người dân cần đặc biệt chú ý tránh mất tiền tỷ

13:27 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên