Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch

“Trước giờ, đất ở đây ai để ý đâu. Đồi núi khô cằn, dân ít, đi đâu cũng xa, người trẻ ở thôn phải đi ra các thành phố làm việc. Giờ xe ô tô về kín đường, ai cũng xôn xao, choáng váng. Đất trồng cây lâu năm giờ thấy về họ hỏi mua giá 500-700 ngàn đồng/m2, nhiều nhà cũng đã bán cả khu vườn cũng được tiền tỷ”, bà Nguyễn Thị L. (50 tuổi, thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu) cho biết.