Cảnh tượng đẹp choáng ngợp chiều mùng 7 ở TP.HCM

24-02-2026 - 07:06 AM | Lifestyle

Chiều 23/2, mặt trời đỏ rực nhuộm cam bầu trời dưới chân cầu Sài Gòn ở TP.HCM, khiến nhiều người giữa dòng xe tan tầm phải chậm lại để ngắm nhìn và ghi lại khoảnh khắc đẹp hiếm có.

Chiều muộn ngày 23/2, khu vực chân cầu Sài Gòn - nơi nối nhịp đôi bờ giữa TP Thủ Đức và trung tâm TP.HCM bất ngờ trở thành “phim trường” ngoài trời khi mặt trời đỏ rực dần buông xuống phía xa. Từ một quầng sáng vàng óng, vầng dương chuyển sang sắc cam đậm, tròn đầy như lòng đỏ trứng, nhuộm màu cả khoảng trời và phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài chục phút nhưng đủ khiến nhiều người đi đường phải chậm lại. Trên cầu và dọc khu vực chân cầu, dòng xe cộ vẫn hối hả trở về sau giờ tan tầm, tạo nên sự tương phản thú vị giữa nhịp sống tất bật và vẻ yên ả của thiên nhiên. Phía xa, những tòa cao ốc ven sông dần hiện lên thành những khối silhouette sẫm màu, nổi bật trên nền trời rực rỡ.

Không ít bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và người dân sống quanh khu vực đã tranh thủ dựng chân máy, tìm góc chụp đẹp để ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Có người chỉ kịp rút điện thoại, đứng tựa lan can cầu vài phút để “bắt” trọn ánh hoàng hôn đang chuyển sắc từng giây. “Mỗi lần thấy mặt trời đỏ rực thế này là phải dừng lại chụp ngay, vì chỉ chậm vài phút là ánh sáng đổi khác”, một bạn trẻ chia sẻ.

Theo nhiều người dân, những ngày trời ít mây, độ ẩm cao sau cơn nắng nóng, bầu trời phía Đông thành phố thường xuất hiện sắc cam đậm khi mặt trời lặn. Sự kết hợp giữa ánh sáng cuối ngày, lớp bụi mỏng trong không khí và mặt nước sông rộng thoáng khiến cảnh sắc trở nên lung linh hơn thường lệ.

Giữa dòng xe hối hả trở về nhà, mặt trời lặng lẽ nhuộm cam cả một khoảng trời

Giữa đô thị sôi động bậc nhất cả nước, những khoảnh khắc thiên nhiên như vậy trở thành “liều vitamin tinh thần” cho nhiều người sau một ngày dài làm việc. Khi mặt trời dần khuất hẳn sau đường chân trời, ánh cam nhường chỗ cho sắc tím thẫm của buổi tối, dòng xe trên cầu lại cuồn cuộn như chưa từng có phút chững lại chỉ còn những bức ảnh lưu giữ một chiều hoàng hôn choáng ngợp giữa lòng thành phố.

Một số hình ảnh Mặt trời lúc hoàng hôn tại TP.HCM:

Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để biến một góc quen thuộc của thành phố thành điểm hẹn ngắm hoàng hôn đầy ấn tượng.

“Nơi có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam” chính thức có chủ mới

Theo Nam An - Ảnh: Huy Phạm

