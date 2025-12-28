Cảnh tượng học hành kinh khủng tại 1 quán cà phê ở Việt Nam, ai nhìn vào cũng thấy thật thua kém

Trong nhiều năm trở lại đây, việc ra quán cà phê để học bài, làm việc đã trở thành một thói quen quen thuộc của không ít học sinh, sinh viên và dân văn phòng tại Việt Nam. Không gian cà phê mát mẻ, có đồ uống, có wifi, tạo cảm hứng hơn so với việc ngồi ở nhà khiến mô hình này ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải quán cà phê nào cũng phù hợp để ngồi học trong thời gian dài. Sự ồn ào, khách ra vào liên tục hay ánh sáng không đúng đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tập trung. Chính vì vậy, những quán cà phê được thiết kế dành riêng cho việc học tập và làm việc đã dần xuất hiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng rõ rệt của một bộ phận khách hàng.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng học bài trong một quán cà phê tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trong video, không gian hiện lên khá đặc biệt. Quán được thiết kế với ánh đèn trắng và vàng, tổng thể khá tối, tạo cảm giác trầm lắng và yên tĩnh. Đây là quán cà phê mang tên Chốn Riêng Café, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2023 và hiện đã có khoảng 10 chi nhánh trải khắp TP.HCM. Ngay từ cách bài trí và ánh sáng, có thể thấy quán hướng đến một trải nghiệm rất khác so với những quán cà phê trò chuyện thông thường.

Bầu không khí tại quán khiến nhiều người xem xong video phải bất ngờ

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là bầu không khí bên trong quán. Hầu như tất cả khách ngồi trong quán đều giữ im lặng, không nói chuyện to, không cười đùa, cảm giác chẳng khác nào đang bước vào một thư viện. Các bàn được sắp xếp san sát nhau, ai nấy đều chăm chú với chiếc máy tính hoặc sách vở trước mặt. Màn hình laptop sáng lên trong không gian tối càng làm nổi bật sự tập trung cao độ của từng người. Sự im phăng phắc ấy khiến không ít người xem video thừa nhận họ cảm thấy có chút áp lực, giống như đang bị cuốn vào một guồng quay làm việc nghiêm túc.

Khung cảnh học tập, làm việc của nhiều bạn trẻ khiến nhiều người cảm thấy áp lực

Với nhiều người, mô hình này lại được đánh giá là khá phù hợp với những ai thích làm việc trong môi trường đông người nhưng vẫn cần sự kỷ luật, tương tự không khí ở văn phòng hay co-working space. Việc nhìn thấy người xung quanh đều chăm chỉ làm việc đôi khi cũng trở thành động lực giúp bản thân tập trung hơn, tránh xao nhãng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Một số người cho rằng không gian quán khá tối, ánh đèn chủ yếu mang tính trang trí nên không thực sự lý tưởng cho việc học bài trong thời gian dài. Ngoài ra, việc ngồi gần nhau và không có nhiều khoản riêng tư cũng khiến một số khách cảm thấy không thoải mái, nhất là với những ai cần không gian cá nhân rõ ràng.

Khung cảnh nhiều bạn trẻ đang học tập và làm việc tại quán

Về chi phí, quán được đánh giá là khá dễ tiếp cận. Thực khách chỉ cần trả khoảng 25.000 đồng đã có thể sử dụng menu nước tự pha và ngồi lại làm việc, học tập trong vòng 4 tiếng. Quán cũng đặt ra một số quy định nhằm giữ đúng tinh thần không gian học tập như không nhận trẻ em và không phục vụ những khách gây ồn ào.

Nhìn chung, mô hình quán cà phê học tập này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng rõ ràng đang phản ánh nhu cầu rất thật của giới trẻ hiện nay. Giữ nhịp sống bận rộn, việc tìm được nơi vừa đủ yên tĩnh, vừa tạo cảm giác nghiêm túc để học bài và làm việc đôi khi cũng là điều không hề dễ dàng.

Ảnh: @lua.nphi