10 việc làm ngay thì năm sau dễ giàu

Ngày cuối cùng của năm, với nhiều người, là chuỗi tiệc tùng, lời chúc và những bản tổng kết được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội. Nhưng với những người đã có nền tảng vững vàng trong cuộc sống, dù là rất giàu hay đang trên con đường tiến gần tới sự giàu có, đây lại là một ngày được sử dụng khá tiết chế. Họ không cố nhồi nhét quá nhiều việc, mà tập trung làm những điều cụ thể, đủ để khép lại năm cũ một cách trọn vẹn và bước sang năm mới trong trạng thái chủ động.

1. Dành một khoảng thời gian ở một mình, hoàn toàn không bị làm phiền

Trong ngày 31/12, người giàu thường cố ý tạo ra ít nhất một khoảng trống cho riêng mình. Điện thoại được đặt sang một bên, thông báo được tắt, không họp hành, không mạng xã hội. Khoảng thời gian này không dài, nhưng đủ để đầu óc được nghỉ ngơi sau một năm liên tục tiếp nhận thông tin. Việc ở một mình giúp họ nghe rõ suy nghĩ của bản thân, thay vì để tiếng ồn bên ngoài quyết định trạng thái tinh thần khi bước sang năm mới.

2. Viết ra những điều đã làm được, không cần phải quá lớn lao

Thay vì chỉ nhìn vào những gì chưa đạt, họ chủ động ghi lại những điều bản thân đã làm được trong năm qua. Có thể là một quyết định khó nhưng đúng, một mối quan hệ được giữ lại, hoặc một lần không bỏ cuộc giữa chừng. Việc viết ra giúp họ nhìn nhận nỗ lực của chính mình một cách công bằng hơn, tránh cảm giác cả năm trôi qua mà không để lại dấu ấn gì.

3. Gửi lời cảm ơn hoặc hỏi thăm đến những người quan trọng

Ngày cuối năm, họ thường chủ động liên lạc với một vài người có vai trò đặc biệt trong năm cũ. Không phải để xã giao, mà là để giữ cho các mối quan hệ không bị rơi vào im lặng. Một cuộc gọi ngắn, một tin nhắn chân thành đủ để kết nối lại cảm xúc và nhắc nhở rằng thành quả của mình không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân.

4. Dọn dẹp những thứ gắn liền với sinh hoạt hàng ngày

Người giàu hiếm khi bỏ qua việc dọn dẹp ví tiền, túi xách, bàn làm việc hay không gian sống trong ngày cuối năm. Những vật dụng không còn sử dụng, giấy tờ cũ, đồ đạc hỏng hóc được loại bỏ. Việc dọn dẹp này không mang tính mê tín, mà giúp họ bước sang năm mới trong một môi trường gọn gàng, giảm cảm giác nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần.

5. Xem lại lịch làm việc và chủ động cắt bỏ những cam kết không cần thiết

Trước khi năm cũ kết thúc, họ thường mở lại lịch làm việc của mình, xem những cuộc hẹn, kế hoạch đang kéo dài sang năm sau. Những việc không còn phù hợp, không mang lại giá trị hoặc chỉ khiến bản thân thêm áp lực sẽ được loại bỏ. Người giàu hiểu rằng việc nói "không" đúng lúc quan trọng không kém gì việc nhận thêm cơ hội mới.

6. Chuẩn bị cho ngày đầu năm mới một cách chỉnh chu

Một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, một căn phòng được dọn gọn, hoặc đơn giản là sắp xếp lại góc làm việc. Những việc tưởng chừng nhỏ này giúp họ bắt đầu năm mới trong tâm thế chủ động, thay vì lúng túng và vội vã. Sự chỉnh chu ngay từ ngày đầu năm tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực kéo dài những ngày sau đó.

7. Dành thời gian ăn uống và nghỉ ngơi một cách đàng hoàng

Trong ngày cuối năm, người giàu thường không để mình vừa ăn vừa làm việc hay vội vàng cho xong bữa. Họ hiểu rằng cơ thể cũng cần được kết thúc năm cũ một cách tử tế. Một bữa ăn trọn vẹn, một giấc ngủ đủ giúp họ hồi phục năng lượng và không bước sang năm mới với tình trạng kiệt sức.

8. Ghi chú lại vài việc ưu tiên cho tháng đầu tiên của năm mới

Không phải danh sách mục tiêu dài hạn, họ chỉ ghi lại một vài việc quan trọng nhất cần làm trong tháng đầu năm. Những việc này thường mang tính nền tảng, giúp cả năm vận hành trơn tru hơn. Việc xác định sớm ưu tiên giúp họ tránh rơi vào trạng thái mơ hồ khi năm mới bắt đầu.

9. Chủ động điều chỉnh nhịp sinh hoạt trong ngày cuối năm

Dù nhiều hoạt động diễn ra vào buổi tối, người giàu thường cố gắng không phá vỡ hoàn toàn đồng hồ sinh học. Họ hạn chế thức quá khuya, tránh tiêu hao năng lượng quá mức. Với họ, việc giữ nhịp sinh hoạt ổn định quan trọng hơn cảm giác vui ngắn hạn của một đêm.

10. Kết thúc năm trong trạng thái tinh thần dễ chịu, không ép buộc

Cuối cùng, họ không tự tạo áp lực phải vui, phải thành công hay phải có cảm xúc đặc biệt trong ngày 31/12. Chỉ cần cảm thấy ổn, nhẹ và sẵn sàng là đủ. Việc cho phép bản thân kết thúc năm cũ một cách bình thản giúp họ bước sang năm mới với tinh thần vững vàng hơn bất kỳ lời hô hào nào.