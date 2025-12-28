Hòa Minzy - Văn Toàn không còn giấu diếm

Trong làng giải trí Việt, mối quan hệ giữa cầu thủ Nguyễn Văn Toàn và ca sĩ Hòa Minzy từ lâu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Dù hoạt động trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết suốt nhiều năm, thường xuyên xuất hiện cùng nhau và ủng hộ đối phương. Chính sự thân thiết ấy khiến cả hai thường xuyên vướng vào tin đồn hẹn hò.

Mới đây, giọng ca sinh năm 1995 đã chia sẻ đoạn clip xuất hiện bên cầu thủ Văn Toàn trên trang cá nhân. Ngay đầu video, Hòa Minzy gây sốc khi liên tục nói ẩn ý, khẳng định việc không thể giấu diếm cộng đồng mạng nữa. Cư dân mạng liền rần rần bàn tán cho rằng cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ.

Nữ ca sĩ 9x nói: "Toàn ơi đi ra đây bảo, đi ra đây nhanh lên, không thể nào giấu cộng đồng mạng nữa rồi. Bọn mình không giấu cộng đồng mạng nữa. Bây giờ bọn mình lần đầu nói thẳng luôn cho mọi người biết".

Hòa Minzy đăng tải clip xuất hiện thân thiết bên cầu thủ Văn Toàn. Nguồn: Hòa Minzy

Nữ ca sĩ gọi Văn Toàn cùng ra nói chuyện, khẳng định không thể tiếp tục giấu diếm cộng đồng mạng. Nguồn: Hòa Minzy

Tuy nhiên thực tế, đây là kế hoạch đã được giọng ca sinh năm 1995 sắp đặt từ trước. Cô nói ẩn ý để thu hút sự chú ý, nhờ hình ảnh với Văn Toàn để kêu gọi khán giả mua vé concert của mình.

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy thừa nhận đã lợi dụng nam cầu thủ. "Nói là lợi dụng hình ảnh thì thô nhỉ nhưng khá đúng", cô viết. Thời gian qua, Hòa Minzy và Văn Toàn vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Hòa Minzy thừa nhận lợi dụng hình ảnh của Văn Toàn để thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Hòa Minzy và cầu thủ Văn Toàn đã chơi chung được hơn 10 năm. Văn Toàn từng nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện, buổi biểu diễn của Hòa Minzy để cổ vũ tinh thần, trong khi nữ ca sĩ cũng không ít lần có mặt trên khán đài để ủng hộ người bạn thân trong các trận đấu quan trọng.

Tuy nhiên, Văn Toàn và Hòa Minzy đều nhiều lần lên tiếng khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết, coi nhau như tri kỷ. Nữ ca sĩ từng khẳng định: "Tôi và Toàn rất hồn nhiên, vô tư với tình bạn này. Mong mọi người hãy để cho mọi thứ thật vui vẻ như cách nó đang diễn ra. Yêu thương và ủng hộ chúng tôi như cách chúng tôi ủng hộ nhau nhé. Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn này để đánh đổi điều gì cả".

Hòa Minzy và cầu thủ Văn Toàn đã gắn bó, chơi thân được hơn 10 năm. Ảnh: FBNV

Văn Toàn từng nói về mối quan hệ với nữ ca sĩ Hòa Minzy: "Trong năm vừa rồi, tôi tiếp xúc với Hòa rất nhiều. Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi.

Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này".

Văn Toàn và Hòa Minzy quen biết nhau khi nữ ca sĩ sinh năm 1995 hẹn hò cùng Công Phượng - bạn cùng phòng và là bạn thân của Văn Toàn ở câu lạc bộ bóng đá HAGL. Sau khi chia tay bạn trai cũ, Hòa Minzy tới nay vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ thân thiết với Văn Toàn.

Do hay xuất hiện chung nên Văn Toàn và Hòa Minzy không ít lần vướng nghi vấn hẹn hò yêu đương. Ảnh: FBNV



