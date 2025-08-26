Cảnh tượng khó tin tại 1 bệnh viện ở Nghệ An khi bão số 5 đổ bộ khiến người dân lo lắng: Mong bà con bình an!

Theo thông tin từ trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào khoảng 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Chiều 25/8, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu sau khi bão số 5 đổ bộ đất liền. Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 5, hàng loạt cây xanh, bảng biển trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh... tỉnh Nghệ An bị gãy đổ, bật gốc, chắn ngang đường, gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện. Bên cạnh đó, nhiều bảng hiệu, mái tôn cũng bị gió thổi bay, cửa kính một số nhà dân đã bị sức gió mạnh đã đánh vỡ cửa kính...

Cũng trong chiều 25/8, hình ảnh những tấm trần nhựa tại một bệnh viện mới khánh thành ở Nghệ An cũng được chia sẻ khiến nhiều người xôn xao. Theo dõi hình ảnh cho thấy, sau khi những trận gió mạnh quét qua, những tấm trần nhựa từ các tầng cao bị gió thổi bay lả tả xuống sân.

Nhiều cây xanh gãy đổ khi bão số 5 quét qua. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo dõi đoạn clip nhiều người dân không khỏi lo lắng và bàng hoàng trước sức tàn phá dữ dội của cơn bão số 5.

Nhiều người dân tại các tỉnh miền Bắc những ngày này chỉ mong bão sớm tan, mưa gió qua nhanh để bà con trong vùng bão đổ bộ được bình an. Ai nấy đều lo lắng, ngóng tin từng giờ và chỉ mong người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng bão giữ được an toàn, sớm ổn định lại cuộc sống.