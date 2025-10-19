Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng không ngờ bên trong đám hỏi của Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

19-10-2025 - 21:00 PM | Lifestyle

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn hình ảnh bên trong đám hỏi của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương chính thức về chung một nhà. Vừa qua, lễ ăn hỏi của cặp đôi đã được diễn ra tại Thanh Hoá, quê nhà của Hoa hậu Việt Nam 2020. Trái ngược với hình dung về một buổi lễ xa hoa, hoành tráng của nàng hậu và thiếu gia nhà giàu, đám hỏi lại được tổ chức trong không gian giản dị, gần gũi và mang đậm nét truyền thống miền Bắc.

Đám hỏi giản dị, ấm cúng tại của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương

Không gian buổi lễ được trang trí nhẹ nhàng với tông trắng - xanh chủ đạo, bàn ghế phủ vải tinh tế nhưng không cầu kỳ. Xung quanh là hàng xóm, người thân, bạn bè thân thiết hai bên gia đình cùng đến chung vui. Sau buổi lễ gặp mặt trao sính lễ giữa 2 bên gia đình, Đỗ Hà đã thay chiếc đầm gọn nhẹ tôn dáng, khoe sắc rạng rỡ. Trong khi đó thiếu gia Viết Vương mặc bộ suit đen, vẻ ngoài phong độ và đẹp đôi bên Đỗ Hà.

Điều khiến nhiều người chú ý là không khí trong đám hỏi vô cùng thân mật. Cặp đôi không ngồi một chỗ mà cùng nhau đi chào từng bàn tiệc, lễ phép cúi đầu, bắt tay và cảm ơn từng vị khách. Hình ảnh nàng hậu giản dị, gần gũi giữa đời thường khiến netizen không khỏi thích thú.

Dù là Hoa hậu đình đám và kết hôn cùng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, Đỗ Hà vẫn giữ trọn nét giản dị, không cầu kỳ hay xa cách. Thay vì tổ chức riêng tư hoặc kín cổng cao tường như nhiều nghệ sĩ khác, cô chọn cách chia sẻ niềm vui cùng bà con hàng xóm, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự thân thiện và chân thành.

Cảnh tượng không ngờ bên trong đám hỏi của Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 1.

Bố của Đỗ Hà dắt cô dâu chú rể chào từng bàn khách

Cảnh tượng không ngờ bên trong đám hỏi của Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 2.

Thái độ lễ phép của Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương nhận nhiều lời khen của cộng đồng mạng

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải của tập đoàn Sơn Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai hẹn hò vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Trong lễ hỏi tại Thanh Hoá, gia đình nhà trai mang đến 9 tráp sính lễ trầu cau, trái cây, bánh phu thê, trà, rượu... đúng với phong tục truyền thống. Bố mẹ Đỗ Thị Hà trao vòng vàng cho cả con gái và con rể. Ngoài ra, gia đình 2 bên cũng trao nhiều vòng, nhẫn... làm của hồi môn cho 2 con.

Cảnh tượng không ngờ bên trong đám hỏi của Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 3.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương quyết định tiến đến hôn nhân

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

